10.000 gafas solidarias en una década: de Óptica Bajo Aragón al resto del mundo

Un pastor nómada de Irán no se ha vuelto a romper ninguna muela desde que en 2022 su esposa se puso unas gafas que le permiten distinguir las lentejas de las piedras pequeñas cuando cocina. Las gafas habían pertenecido a un bajoaragonés que, tras adquirir unas nuevas, quiso donarlas a quien pudiera necesitarlas. Óscar Pérez -óptico-optometrista y propietario junto a su mujer, Carmen Hurtado, de Óptica Bajo Aragón- hizo la entrega en moto. No era su primera vez en una misión solidaria.

Desde que en 2014 el matrimonio fundó el proyecto ‘El color de las sonrisas’, han repartido 10.000 gafas de segunda mano -tanto de vista como de sol- en una veintena de países de Asia, África, Europa y Sudamérica. A veces son ellos o personal de su equipo quienes se meten las gafas en la maleta cuando viajan y otras, sacerdotes misioneros o voluntarios de fundaciones sin ánimo de lucro, como Iluminafrica o Lions Clubs Internacional (LCIF), quienes las llevan. Lo que no cambia nunca es el origen de un bien que para unos es una necesidad básica cubierta y para muchos otros, por el contrario, un lujo inalcanzable. Los primeros, vecinos del Bajo Aragón Histórico, son quienes donan a los segundos, en su mayoría habitantes del tercer mundo.

Cierto es que la pobreza no golpea solo fuera de las fronteras españolas y que en cualquier municipio bajoaragonés puede haber una persona sin recursos que necesite atención ocular. En estos casos, Óptica Bajo Aragón colabora con entidades sociales para fabricar gafas a un precio muy económico. Desde el 2014, trabaja con Cáritas y Cruz Roja, y desde el 2018, con el Ayuntamiento de Alcañiz. Cada año entrega entre 300 y 400 gafas nuevas.

‘Una vez en la vida’ El libro, que narra el viaje de Alcañiz a Katmandú (Nepal) en moto de Óscar Pérez, se presentará en el Liceo de Alcañiz el jueves 25 de enero a las 19.30 Adquiere un ejemplar aquí

Ganas de ayudar a los demás

‘El color de las sonrisas’ nació «desde el corazón» de todos aquellos que forman parte de Óptica Bajo Aragón, con sedes en Alcañiz, Andorra y Calanda. Muchos clientes preguntaban de forma recurrente dónde podían entregar las gafas que ya no se ponían, bien porque cambian las modas o porque los niños crecen. Por otro lado, Óscar y Carmen se empezaron a cuestionar -teniendo como ejemplo a otras ópticas y ONG- «qué acción podían impulsar ellos», que involucrase al resto de la sociedad, para aportar su granito de arena. De esta forma, en 2014 decidieron comenzar a recoger gafas usadas mientras ideaban un proyecto para «darles una segunda vida». «Fue una feliz sorpresa que la gente respondiera tan bien. Nosotros nos encargamos de recopilarlas, seleccionarlas, ponerles las lentes y repartirlas por el mundo siempre que podemos en nuestros viajes», detalla Óscar Pérez.

Cuando leí el libro de Diego Ballesteros sobre su viaje en bicicleta a China pensé que eso es lo que quería hacer yo: unir la solidaridad con mi espíritu aventurero

El óptico-optometrista, de espíritu aventurero, cita como inspiración el libro ‘12.822 km. De España a China en bicicleta’ del barbastrense Diego Ballesteros, que narra el viaje que hizo pedaleando en 2008 para unir los dos acontecimientos internacionales más importantes del momento, la Expo de Zaragoza y los Juegos Olímpicos de Pekín. Fue un reto en solitario de 99 días que tuvo como fecha de finalización la clausura de las Olimpiadas. «Cuando lo leí, pensé que eso es lo que quería hacer yo: unir la solidaridad con mi espíritu aventurero», explica.

Viajes alrededor del mundo

El primer destino al que Óscar llevó gafas fue a los campamentos de refugiados ubicados en la provincia de Tinduf, en el suroeste argelino, en pleno desierto. Allí tuvieron que huir los saharauis cuando en 1975 comenzó el conflicto del Sahara Occidental y España abandonó a su suerte a la que hasta entonces había sido su colonia, concretamente la provincia nº 53. Óscar participó en 2014 en la Sahara Marathon, una prueba deportiva que busca visibilizar la situación del pueblo saharaui. «Aproveché el viaje para llevar 200 gafas en la maleta. Sentí un poco de miedo porque corría el riesgo de que me las quitaran en el aeropuerto al llegar a Argelia», recuerda. Después de esa experiencia habló por primera vez del proyecto solidario en una entrevista para La COMARCA. A los campamentos volvió a llevar gafas en dos ocasiones más, en 2016 y 2017. Y tal fue la relación que forjó con la familia con la que se hospedaba que, durante tres veranos, una de las hijas, Amal, vino a Alcañiz a través del programa de acogida ‘Vacaciones en paz’.

Entre medias, Óscar visitó Nepal en 2015 y 2016, donde también repartió gafas. Regresaría en 2019 y 2022. En 2016 fue su compañera Lucía quien se metió gafas en su equipaje para su estancia en Myanmar, en el sudeste de Asia. Un año más tarde, en 2017 harían un viaje con más ópticos por Perú, donde también entregarían gafas. «No vamos expresamente, sino que dentro de nuestro viaje de ocio realizamos esta acción solidaria. Por ejemplo, podemos ir a hacer un trekking y el resto de los días destinarlos a conocer proyectos solidarios y a repartir gafas. En Nepal solemos ir a los orfanatos, ya que tristemente es común que las familias rurales que no tienen suficiente sustento den en adopción a algunos sus hijos. Allí las gafas las ven como un lujo», señala Óscar.

El viaje que marcó un antes y un después en el proyecto ‘El color de las sonrisas’ fue el que realizó Óscar en 2018 por Sikkim, un estado al nordeste de la India, con una moto alquilada. Tras un parón por la pandemia del covid, en 2022 el óptico-optometrista decidió emprender una vuelta al mundo por etapas en moto, esta vez, usando la suya. Salió de Alcañiz y recorrió Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Albania, Grecia, Turquía, Irán, Pakistán, India y Nepal. Entregó, en total, 500 gafas. En 2023 regresó a Nepal a recoger su moto, la metió desmontada en una caja de madera en un avión rumbó a Bangkok y recorrió con ella toda Tailandia. Unos meses más tarde volvió para continuar por Malasia y ahora tiene su vehículo aguardándole en la capital, Kuala Lumpur, para circular por Indonesia en abril de 2024.

Las gafas donadas a Óptica Bajo Aragón también han llegado a Chad y Camerún de la mano de Iluminafrica, fundación con la que colaboran desde 2017. Además, a través de los sacerdotes misioneros del Bajo Aragón Histórico las gafas han aterrizado en otros países del continente africano, así como de Sudamérica. El número de naciones ayudadas roza la veintena, aunque podría quintuplicarse porque solo Lions Clubs Internacional (LCIF), con quien colaboran desde 2022, tiene un radio de acción de 200 estados.

Más fotografías en https://elcolordelassonrisas.es/.

Libro ‘Una vez en la vida’

Casi después de cada una de sus aventuras, Óscar ha impartido charlas en el Bajo Aragón para contar su experiencia y seguir impulsando la donación de gafas que ya no se usan. Además, desde la óptica han creado otros proyectos para promover la labor de ‘El color de las sonrisas’, como un documental en los campamentos saharauis en 2014, camisetas con el eslogan ‘Human to Human’ que regalaban a cambio de la entrega de gafas en 2019 o calendarios solidarios ese mismo año.

Más recientemente, en 2023, publicaron un documental sobre el viaje de Óscar de Alcañiz a Nepal en moto. Gran parte de la grabación se llevó a cabo en Capadocia (Turquía). Allí se reunió con unos amigos, que volaron desde España con las cámaras, para capturar momentos mágicos, como el de una mujer que solo trabajaba con el algodón en un taller de alfombras porque no veía bien y gracias a unas de las gafas donadas obtuvo un puesto de tejedora.

De esta misma experiencia, Óscar ha escrito un libro, ‘Una vez en la vida’, que publicó a finales de 2023 y que presentará en Alcañiz el próximo jueves 25 de enero, a las 19.30, en la sala multiusos del Liceo. «Durante el viaje dormí en casa de muchas de esas personas a las que les entregué gafas, con lo cual surgieron muchas historias. Cuando regresé a Alcañiz pensé en que tenía que plasmarlo, así que me puse en contacto con una profesora de escritura. Comencé a aprender las técnicas y, aunque los primeros borradores me los corregía al 80%, poco a poco fui haciéndolo mejor y fluyendo», cuenta el óptico-optometrista sobre el proceso de creación. La publicación tiene 500 páginas, divididas en 40 capítulos, y contiene algunos dibujos que Óscar hizo durante la ruta.

El libro narra vivencias personales enmarcadas en contextos políticos, económicos y sociales concretos. «En esos países la gente está sufriendo y ‘Una vez en la vida’ lo cuenta. Por ejemplo, hablo de cómo las mujeres en Irán están obligadas a ir con el pelo cubierto y las consecuencias que tienen si no lo hacen. Esto también es un grito para decir basta ya y que se conozca la realidad. Además, estoy cansado de ver siempre en las televisiones las mismas noticias negativas que nos hacen pensar que los países son negativos, y los países no son negativos, los países se componen de personas maravillosas que sufren las situaciones políticas y económicas de sus dirigentes», apunta Óscar, quien invita a todo el mundo a «salir de su zona de confort, al menos, una vez en la vida» para «descubrir esas partes de uno mismo que todavía no conoces».