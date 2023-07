105 km en 25 horas: Miriam Llop termina subcampeona en la Gran Trail Aneto-Posets

La fabarola Miriam Llop (Club de Montaña Zalagarda) se coló en las páginas doradas del prestigioso Gran Trail Aneto-Posets este fin de semana tras lograr culminar los 105 kilómetros de la prueba en segunda posición dentro de la categoría absoluta femenina. La del Bajo Aragón-Caspe completó la prueba en un total de 25 horas y 20 minutos. Un año más, la prueba reina del trail altoaragonés aunó a cientos de corredores. Es una de las pruebas de mayor relumbrón a nivel autonómico y también nacional. Se completó el fin de semana con el resto de pruebas: Vuelta al Aneto, Maratón de las Tucas, Pico Cerler y Vuelta al Molino.

Completar una distancia superior a los 100 kilómetros y acumulando un total de 6.700 metros de desnivel es toda una hazaña alcanzable para muy pocos deportistas. En esta ocasión, apenas fueron 153 hombres y 12 mujeres las que conquistaron la gran prueba pirenaica en el Valle de Benasque. Una de ellas fue Miriam Llop, quien además logró subir al podio.

La corredora de Fabara ya firmó un valiosísimo séptimo lugar el año pasado y, en este 2023, logró alcanzar los puestos de honor. «Hacía muchos días que me estaba preparando mentalmente para esto porque sino es imposible. Se suma a una importante preparación física. Siempre llegas con alguna molestia y nunca se sabe», explicó la fabarola. «La noche fue muy dura porque llovió y granizó. Empecé con calma y la carrera fue más lenta de lo que me esperaba. La gente fue cayendo y yo me noté muy fuerte a nivel físico y la cabeza acompañó», añadió Miriam Llop.

Por su parte, en categoría masculina cabe destacar el quinto puesto de Samuel García (Matarraña Team); el octavo de David Molinos (Club de Montaña Zalagarda) y el décimosegundo de Abel Peralta (Alcorisa Fondistas). Este último ya fue séptimo en la edición anterior.

Resultados notorios en el resto de carreras

Asimismo, más allá de la Gran Trail, se disputaron otras pruebas de menor distancia: la Vuelta al Aneto, de 55 kilómetros y 3630 metros de desnivel acumulados, la Maratón de las Tucas, la Vuelta al Pico Cerler, de 27km, la Vuelta al Molino, de 11, y el Kilómetro Vertical.

Entre los bajoaragoneses, destaca el octavo lugar de la alcañizana María Pilar Prades en categoría femenina en la Vuelta al Aneto; el quinto de Mikel Escocia (Running Zaragoza) -también de Alcañiz- o el sexto Mario Prades (AD Maestrazgo), de Villafranca. También se coló en el top-10 Victoria Barrul (AD Maestrazgo) en la Vuelta al Pico Cerler. Las clasificaciones al completo se pueden consultar aquí.