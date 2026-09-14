La 116ª Feria de Cantavieja concentrará la mayor subasta de vacuno de Aragón y cerca de 200 stands

Septiembre es sinónimo de feria en Cantavieja, una cita que atrae cada año a miles de personas del Maestrazgo y de zonas limítrofes como Teruel o Castellón. La 116ª Feria Ganadera se celebrará del 18 al 20 de septiembre y volverá a reunir durante tres jornadas a ganaderos, profesionales y visitantes en torno a la exposición, promoción y comercialización de ganado.

Con más de cien años de antiguedad, esta feria supone un impulso a la economía y actividad del sector primario en el territorio. De hecho, no solo se mantiene sino que crece. "Es la mayor subasta de ganado de vacuno de todas las ferias de Aragón, tenemos un récord de los últimos 15 años en cuanto a animales de vacuno en subasta y llegaremos sobre las 50 cabezas de ganado de vacuno, que es muy complicado", valora el alcalde, Ricardo Altabás, que también ha mostrado su satisfacción al poder celebrar la feria pese a la presencia de la enfermedad de vacuno que, afirma, "ha dificultado el proceso".

Los detalles han sido explicados en rueda de prensa por el primer edil y el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, quien ha expresado la importancia de esta feria que "concita tradición y economía". En esta línea, el presidente ha incidido en la cantidad de jóvenes "que acaban quedándose en el Maestrazgo" y mantienen la población y la actividad económica.

Juste también destaca el compromiso de la institución provincial con las ferias de la provincia, con propuestas como la puesta en marcha en 2026 del Programa de Mejora Ovina, dotado con 80.000 euros, a través del cual apoya a explotaciones de razas como Rasa Aragonesa y Ojinegra de Teruel, y a las entidades gestoras de sus libros genealógicos. Además, la Diputación se compromete a difundir la mejora genética mediante la venta de machos y hembras selectos desde la Masía El Chantre o en subastas autonómicas y nacionales, además de prestar asistencia técnica y facilitar instalaciones para la recría de animales destinados a subastas.

La Feria de Cantavieja alcanza este año la 41ª edición del Concurso Exposición de Ganado Selecto, con presencia de ganado vacuno, ovino y caprino y equino. Además, el programa incluye la 13ª Subasta Nacional de Vacuno, la 31ª Subasta de Razas Selectas de Vacuno y Ovino y el 21º Concurso Morfológico y Subasta Nacional de la Raza Ovina Ojinegra de Teruel. Esta edición también cuenta con cerca de 200 tiendas y puestos que se expondrán en las calles del municipio durante las jornadas.

Domingo de subastas y apoyo al sector ganadero

El domingo 20 concentrará buena parte de la actividad estrictamente ganadera. Durante todo el día habrá venta de productos agroalimentarios y mercadillo por las principales calles de Cantavieja. A las 12.00 comenzará la subasta nacional de ganado ovino y a las 12.30, la subasta nacional de ganado vacuno. A las 14.00 tendrá lugar la comida y la entrega de trofeos a los ganaderos premiados y la clausura está prevista para las 19.00.

La feria contempla además diferentes ayudas para la adquisición de reproductores. En vacuno, las hembras de entre 8 y 24 meses podrán recibir hasta 500 euros por reproductora, mientras que para los machos de entre 10 y 24 meses la cuantía alcanza los 720 euros por reproductor. En ovino, para ejemplares de entre 6 y 12 meses, se establecen ayudas de hasta 45 euros por reproductora y 144 euros por reproductor.

En todos los casos, las ayudas no podrán superar el 25 % del precio de arranque del animal adquirido. También se establecen primas para los ganaderos participantes en función del tipo de ganado, con una cuantía máxima de 100 euros por ganadero.

En vacuno se contemplan 40 euros por semental, 20 por vaca y 10 por ternero; para ganado equino, 20 euros por animal adulto y 10 por cría; y para ganado ovino, 20 euros por lote. Todos los animales objeto de subasta han sido sometidos previamente a saneamiento y estarán acompañados de la documentación correspondiente.

Asimismo, el ganado ovino de Rasa Aragonesa procede de los servicios agropecuarios de la Masía El Chantre de la Diputación Provincial de Teruel.

Programación complementaria a la actividad festiva

El programa arrancará el viernes 18 de septiembre con la recepción de ganado durante toda la jornada en el recinto ferial. A las 17.30 tendrá lugar un encierro y corro de vacas de la ganadería Hnos. Cali de Moixent (Valencia). La programación continuará a las 19.30 con la desencajonada del toro cerril 'Belicoso', número 26 y guarismo 4, de la ganadería de Teodoro Adell de Castejote. A las 23.00, el toro será embolado por la cuadrilla Alto Maestrazgo. La parte festiva concluirá con una noche de conciertos, a partir de medianoche, protagonizada por Los Gandules y Manny Calavera, para terminar con la Disco Eclipse y el DJ Sergi Altabas.

El sábado 19 de septiembre comenzará con la recepción de ganado hasta las 10.00, momento a partir del cual ya no se permitirá la entrada de más animales. A las 12.00 se celebrará la inauguración oficial de la feria, seguida de una visita al recinto. A las 17.00, regresará la actividad taurina con un corro de vacas de la ganadería Fernando Machancoses de Cheste (Valencia). A continuación se realizará la desencajonada del toro cerril 'Resabiado', número 17 y guarismo 2, perteneciente a la ganadería Sergio Centelles de Catí (Castellón). La tarde continuará a las 18.30 con la actuación del grupo Diverpool.

Ya por la noche, a las 23.00, tendrá lugar la embolada de 'Resabiado', a cargo de la cuadrilla El Gotellé. El programa del sábado pondrá el broche final con una noche de baile, a partir de medianoche, amenizada por la orquesta Titanic y la Disco Eclipse, con DJ Carlos Aznar.