Más de 300 actores llegados de toda Europa participarán en la XVIII Recreación de la Batalla del Ebro de Fayón

La XVIII Recreación de la Batalla del Ebro en Fayón reunirá este próximo fin de semana a más de 300 recreacionistas llegados desde distintos países europeos y centenares de espectadores. La cita, además, incluirá una feria de militaría antigua, trincheras de guerra, campamento histórico, caballería, aviación y todo tipo de vehículos y armas.

Con 18 ediciones, la recreación se ha consolidado como un referente dentro del turismo histórico y de memoria, gracias a un riguroso trabajo de documentación y a la implicación de una comunidad de recreacionistas veterana que año tras año perfecciona la fidelidad histórica de la puesta en escena.

En la presentación, el diputado provincial Abraham Martínez ha hecho hincapié en que se trata de un evento "plenamente consolidado" y que "sin duda, es una experiencia única y gratificante". Desde la Diputación de Zaragoza "queremos poner en valor el extraordinario trabajo que realiza el Ayuntamiento de Fayón junto con esas asociaciones y los numerosos voluntarios que hacen posible que tengan tanta repercusión" y se haya convertido "en un acontecimiento de primer nivel que contribuye preservar nuestra historia, difundir nuestro patrimonio y dinamizar el territorio", ha concluido.

Por su parte el alcalde de Fayón, Roberto Cabistany, ha señalado que esta recreación histórica de la Batalla del Ebro "es probablemente la mejor de la Guerra Civil que se hace en toda España", tanto por el número de grupos de recreación que participan como por el contexto histórico, con los medios aéreos, terrestres y fluviales que intervienen y por el público que se desplaza a verlo". Por lo tanto, ha asegurado que "es todo un reto la organización y mejorar año a año el nivel de la edición anterior".

La responsable de Turismo de Fayón, Eva Amposta, ha indicado que en esta recreación "se explica la historia in situ, desde el mismo territorio y en las trincheras, y ayuda a transportarnos y poder comprender lo que significa una guerra", Además, ha añadido, "también hay unos espacios que nos explican como vivía la gente en aquellas época" porque al final es recrear "no solamente estos combates y la parte bélica, sino también una época siempre pensando en un discurso de paz que es necesario poner encima de la mesa y recordarlo".

La Batalla del Ebro, iniciada en la madrugada del 25 de julio de 1938, fue el enfrentamiento más largo, cruento y decisivo de toda la contienda, con más de 20.000 bajas en apenas unos días. Fayón, situado en el punto donde el ejército republicano cruzó el río para intentar recuperar terreno frente a las tropas franquistas, mantiene viva esta memoria histórica a través de esta recreación, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2021 y considerada la única de España que combina medios terrestres, fluviales y aéreos.

Actividades todo el fin de semana

El programa se despliega durante todo el fin de semana. El sábado, 25 de julio, día central de la recreación, la jornada arrancará por la mañana con la feria de militaria y antigüedades y las visitas guiadas a los dioramas, unos espacios recreados que permiten conocer, de la mano de soldados de ambos ejércitos, tanto la vida cotidiana como la vertiente bélica de la guerra. Por la tarde, a partir de las 16.00, se abre el acceso a la zona de recreación, donde a las 18.00 comienza la formación de tropas, seguida del paso del Ebro, la escenificación de los combates y, ya al atardecer, un emotivo acto de homenaje y recuerdo a las víctimas.

Al día siguiente, domingo 26 de julio, la actividad se traslada a la Posición Nº36, una visita guiada que desvela los hallazgos de este espacio histórico. Durante todo el fin de semana permanecerá abierto el Museo de la Batalla del Ebro de Fayón, que reúne una amplia colección de material bélico y documentación recuperada del propio término municipal.

Evento destacado en torno a la Guerra Civil española

La recreación de la Batalla del Ebro es uno de los eventos culturales más importantes en España en torno a la Guerra Civil Española, y rememora este hecho histórico con medios terrestres, aéreos -un caza de acrobacias que simula las estrategias de bombardeos-, y con barcas que cruzan el río como lo hicieron las divisiones republicanas. Han participado recreacionistas de países como Rusia, Checoslovaquia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Holanda o Irlanda.

Esta representación nació en 2007 impulsada por la asociación Memoria Histórico-Militar Ebro 1938, que impulsó el Museo de la Batalla del Ebro. Desde entonces se ha consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de España en torno a la Guerra civil, referencia para el turismo histórico y de memoria en Aragón. Está organizada por la Fundación Fayón Cultural y Patrimonial y Voluntarios de Fayón con la colaboración del Ayuntamiento de Fayón.

Durante los tres días de la recreación también se podrá visitar el Museo de la Batalla del Ebro, uno de los mejores equipamientos sobre la Guerra Civil en España. Cuenta con más de 1.000 metros cuadrados y es el centro con más artefactos explosivos inutilizados originales de la guerra civil, más de 1.300, además de abundante material bélico de aviación, vehículos y todo tipo de armas y equipamiento de logística militar. Recrea trincheras, hospitales y escenarios de la batalla, y cuenta con un espacio memorial y archivo histórico.