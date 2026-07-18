30.000 euros para proyectos propuestos por los vecinos: Fayón pide ideas de mejora a través de sus presupuestos participativos

Para mejorar un municipio, la opinión de los vecinos puede ser una ayuda clave. Esta es la estrategia que está siguiendo por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Fayón con la iniciativa de los presupuestos participativos, en los que los empadronados o residentes con vivienda en propiedad pueden trasladar ideas de actuaciones que les gustaría que se acometieran el próximo año.

Como ejemplo, el Ayuntamiento presentó en una sesión informativa el pasado 29 de junio los dos proyectos que se seleccionaron en la primera edición, y que ya están ejecutados. En primer lugar, se ha mejorado la accesibilidad a las piscinas municipales colocando una escalera de aluminio adaptada para las personas mayores y/o con dificultades de movilidad. La otra iniciativa era la finalización de la pavimentación de la pista deportiva, que estaba a medio hacer. "Hemos cumplido (...) y ha sido satisfactorio porque eran dos necesidades de los vecinos que hemos podido realizar a la mayor brevedad", ha destacado el alcalde, Roberto Cabistany, en una entrevista en Radio Caspe.

Plazo para presentar iniciativas hasta el 31 de julio

El periodo de presentación de propuestas para 2027 está abierto desde el pasado de 30 de junio y continuará habilitado hasta el 31 de julio. Se puede participar de forma presencial, entregando el formulario correspondiente en el Ayuntamiento entre semana, en horario de 9.00 a 14.00; o electrónicamente.

Las iniciativas deben referirse a proyectos de inversión y ajustarse a los criterios que ha fijado el Consistorio, siendo el más relevante el presupuesto: no deben superar los 30.000 euros. Las propuestas pueden ser referentes a actuaciones en cultura, deporte, turismo, educación o sociales. Por ejemplo, se podrían valorar adecuaciones de parques y jardines, renovaciones tecnológicas en las instalaciones municipales o eliminaciones de barreras arquitectónicas.

Como son intervenciones que serían acometidas por el Ayuntamiento deben ser de competencia municipal y sobre bienes de propiedad del Consistorio. También hay que tener en cuenta las líneas de trabajo del equipo de gobierno para que no contradigan los planes aprobados o previstos; que sean de interés general y que cumplan con la normativa vigente. No obstante, si algún interesado tiene dudas sobre los criterios que están recogidos en una 'Guía del Proceso' publicada en la web del Ayuntamiento, se pueden trasladar a través del correo electrónico presupuestosfayon@gmail.com

Prioridad para las necesidades de los fayonenses

El alcalde recalca que este procedimiento de consulta vecinal implica también una obligación. "Tienes que cumplirlo y, por lo tanto, ponerlo dentro de tus prioridades y eso es algo que está bien". Una vez termine la fase de presentación de propuestas, se iniciará la etapa de valoración por parte de una comisión formada por personal técnico municipal que ocupará desde el 3 de agosto al 17. Para compartir las valoraciones, se organizará una sesión explicativa previa que todavía no tiene fecha asignada y, a partir del 24 de agosto, se podrá empezar a votar las iniciativas favoritas de los vecinos. La votación terminará el 7 de septiembre, los resultados se analizarán entre el 10 de septiembre y el 5 de octubre, y finalmente el 12 de octubre será el día de la presentación pública de los proyectos elegidos, coincidiendo con el Día del Pilar.