Actualizado 18:55

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

20 SEP 2026|

Actualizado 18:55

37 jóvenes violonchelistas cierran un XIV Concurso Jaime Dobato que se queda sin primer premio en la máxima categoría

El certamen logra representación de 11 comunidades autónomas. Gabriel Tomás, Yuna Pons y Júlia Navarro han sido los vencedores en las categorías B y C

Los jóvenes participantes del concurso de esta XIV edición./ Cedida
Los jóvenes participantes del concurso de esta XIV edición./ Cedida

Lidia Olivares20 09 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

El XIV Concurso Nacional de Violonchelo ‘Jaime Dobato Benavente-Ciudad de Alcañiz’ ha clausurado este domingo un intenso fin de semana de música clásica con la final y la entrega de premios en el Teatro Municipal. La convocatoria ha reunido a 37 jóvenes, aunque finalmente se han producido dos o tres bajas, según ha explicado la organización. Además, el primer premio de la categoría A ha quedado desierto, una circunstancia poco habitual en la trayectoria de la cita.

El jurado, presidido por Ángel Luis Quintana, solista de violonchelo de la Orquesta Nacional de España, ha considerado que no se había alcanzado el nivel requerido para conceder el máximo galardón de la categoría superior. Según ha explicado Vicente Dobato, presidente de la Asociación Cultural Cabriante, esta situación solo se había producido otra vez en la historia del concurso. «En la siguiente categoría había un nivel espectacular y en la C también», ha señalado.

El resto del palmarés sí ha dejado nombres propios. Gabriel Tomás ha sido el ganador de la categoría B, mientras que Yuna Pons y Júlia Navarro han resultado ganadoras en la categoría C. Claudia Moliner, de Utebo, ha recibido además el Premio Promesa Joven Aragonesa.

La final de este domingo se ha desarrollado ante un público muy atento y concentrado en las piezas interpretadas por los jóvenes violonchelistas. Los aplausos han acompañado las actuaciones durante una mañana que ha puesto el broche a las pruebas celebradas el sábado. El viernes había tenido lugar la inauguración de esta XIV edición.

Dobato ha hecho un balance positivo del fin de semana, que se ha desarrollado «con normalidad» y sin incidencias. También ha destacado la singularidad de una cita que, según ha señalado, es el único concurso nacional para jóvenes dedicado exclusivamente al violonchelo.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, Javier Climent, ha puesto el foco en la repercusión que el concurso tiene también fuera del escenario. Familias enteras se desplazan hasta la ciudad y algunas repiten o llegan por recomendación de participantes de otras ediciones. «El feedback que recogemos es que les ha encantado la ciudad y, sobre todo, esa convivencia que tienen todos los concursantes creo que es lo mejor que se pueden llevar», ha afirmado.

Después de 14 ediciones, Dobato considera que el concurso ha superado ya sus propios orígenes y se ha convertido en un elemento identificativo de la ciudad. «Esto ya es una etiqueta de Alcañiz y un distintivo», ha concluido.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Calanda comercializa 1,8 millones de kilos menos de melocotón como consecuencia del granizo

La campaña ha estado marcada por las inclemencias climatológicas y altos costes de producción. La Denominación espera alcanzar los 4,5 millones de kilos tras una temporada «muy desigual»

Comentar

Calanda comercializa 1,8 millones de kilos menos de melocotón como consecuencia del granizo

El CEMX corona a sus ganadores en Motorland tras un intenso fin de semana de motocross

José Antonio Butrón, Bruno Miró, Jana Sánchez, Oleguer Riba, Gerard Congost y César Paine se reparten los triunfos en una cita marcada por la emoción y el estreno de la...

Comentar

El CEMX corona a sus ganadores en Motorland tras un intenso fin de semana de motocross

Calanda abre su V Feria de San Miguel como escaparate de empresas, producto local y futuro en el medio rural

VÍDEO y FOTOGALERÍA. 27 expositores dan vida a una cita que se recuperó hace cinco años y que sigue creciendo en cada edición

1

Calanda abre su V Feria de San Miguel como escaparate de empresas, producto local y futuro en el medio rural

Jatiel consolida su feria, toda una declaración de amor y respeto por los libros

FOTOGALERÍA. El sector editorial, autores y público comparten nueve horas en la IV Feria del Libro con una programación sin tiempo que perder y para todos los públicos. Esta vez,...

Comentar

Jatiel consolida su feria, toda una declaración de amor y respeto por los libros

Villalón, embajador del Melocotón Embolsado de Oro: «Trabajaré para promocionar el Melocotón de Calanda y darlo a conocer con mucho gusto»

ENTREVISTA. El médico del Atlético de Madrid, y con vinculación con Teruel, es el nuevo Embajador del Melocotón Embolsado de Calanda

1

Villalón, embajador del Melocotón Embolsado de Oro: «Trabajaré para promocionar el Melocotón de Calanda y darlo a conocer con mucho gusto»

Alcañiz se tira de cabeza a la diversión: Exitosa fiesta acuática para inaugurar la piscina climatizada

FOTOGALERÍA. Las familias aprovechan la jornada para conocer las nuevas instalaciones a través de toboganes e hinchables

2

Alcañiz se tira de cabeza a la diversión: Exitosa fiesta acuática para inaugurar la piscina climatizada
Periódico del Bajo Aragón Histórico