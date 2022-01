«Los 40 años del Gloria Fuertes no serían nada sin toda la gente que ha pasado por el colegio, sobre todo el alumnado»

En primer lugar, enhorabuena por estas cuatro décadas dedicadas a la educación.

Gracias. La verdad es que es una cifra redonda en un tiempo en el que da gusto tener algo que celebrar, porque de nuevo estamos en un momento complicado por la pandemia. Vamos a aprovechar ese 40 aniversario. Quizá hubiera sido más lógico celebrar el 50, que también se hará, pero no queríamos pasar estos 40 años sin hacer algo especial teniendo en cuenta que esos dos últimos años la vida y la pandemia nos han robado muchas cosas.

¿Cuál es la historia del Gloria Fuertes?

En el año 1983 se hace ya la primera ampliación del edificio, porque hacía falta, y en 1985 se empieza a escolarizar a alumnado de otras localidades que no eran Andorra. Y en 1987 empiezan ya a funcionar las rutas de transporte. La primera fue la de Alcañiz-Andorra. Empieza entonces a ser un centro supracomarcal.

Esto último es clave: al centro acuden niños y jóvenes de todo el Bajo Aragón Histórico.

Y tras esto, ¿cómo ha ido evolucionando el colegio hasta convertirse en lo que es realmente hoy?

Habéis tratado de estar en la vanguardia educativa a través de diferentes proyectos y programas...

Sí. Si yo tuviera que definir los pilares básicos del Gloria Fuertes uno sería el equipo humano, que de alguna forma tenemos una visión común de la atención a las personas con discapacidad. Y ese equipo de profesionales, del primero al último, enfatizamos o damos más valor a lo que el chico o la chica es capaz de hacer que a sus limitaciones o a su discapacidad. ¿Y qué pasa con ese equipo humano? Que para poder continuar profundizando en el trabajo que hacemos nos hemos comprometido a impulsar la investigación educativa, la formación continua, la reflexión sobre lo que hacemos cada día con ellos y con ellas, a fin de poder asegurarles una educación de calidad. También es verdad que para que eso sea posible el colegio ha contado con un planteamiento de estar muy abierto a nuestro entorno, a la comunidad en la que vivimos. Para construir inclusión eso es fundamental. Esa vocación de formación continua e investigación ha hecho que no paremos, que siempre estemos en proyectos. Podríamos mencionar los proyectos europeos o que el colegio tiene diez libros editados -la mayor parte por Alfonso Lázaro- pero hay artículos publicados, está la participación en jornadas de formación… El continuar formándonos para poder dar la mejor educación a nuestro alumnado.

¿Cómo se ve este año 2022, marcado por el aniversario?

El primer acto conmemorativo ha sido dedicar el calendario al 40 aniversario . Cada hoja recoge uno de los proyectos emblemáticos de las cuatro últimas décadas. Además, hemos creado una pequeña comisión con profesionales de diferentes ámbitos para organizar una serie de actos que intentaremos que no se vean mermados por la pandemia. Pasarán por una nueva página web, que se va a presentar en el segundo trimestre de este curso. Queremos hacer un acto en el mes de junio abierto a todos los antiguos alumnos y profesionales del centro, un acto sencillo al aire libre pero que nos permita juntarnos, y a lo largo de este 2022 sí tenemos una serie de actividades planteadas pero que todavía hay que cerrar. En julio de 2023 tenemos la ilusión de que el Encuentro Nacional de Escuelas UNESCO de todo el Estado español, que ya fue hace años en Andorra, se vuelva a celebrar aquí para cerrar esa conmemoración del 40 aniversario.

¿Un deseo desde el Gloria Fuertes para el 2022?

En primer lugar, seguir siendo una comunidad educativa consolidada para poner barrera al virus y que no entre en el colegio, permitiendo que los chicos y chicas sigan avanzando en sus procesos educativo. Pero más allá de eso con lo que yo sueño es con que a los 21 años todos los alumnos y alumnas que pasen por nuestro centro tengan derecho a una vida plena, que no se acabe en el colegio Gloria Fuertes. Que seamos todos capaces de construir una sociedad en la que cuando terminen en el centro ellos tengan lo que necesitan para llevar una vida plena. Ese es el sueño que comparto con toda la comunidad educativa. Y desde luego, los 40 años no serían nada sin toda la gente que ha pasado por el colegio y que ha dejado lo mejor de sí mismo, sobre todo los alumnos y alumnas.