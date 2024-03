41 alumnos inician el IV Máster en Ingeniería del Motorsport en Motorland

Con muchas ganas y grande objetivos un total de 41 estudiantes han comenzado este sábado la IV Edición del Máster en Ingeniería del Motorsport 2024, una formación de postgrado impartida por la Universidad San Jorge que permite adquirir la formación y experiencia necesarias para trabajar en la élite del motorsport.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha participado en la sesión de apertura de esta nueva edición, que se ha celebrado en el circuito de velocidad de Motorland y en la que han participado también el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, Jesús Baquero; el gerente de TechnoPark, Daniel Urquizu; el gerente de SEAS de la San Jorge, Ángel Antonio Satué; el director docente del máster, José Mnauel Pascual; y el coordinador del Máster, Omar Baselga, entre otros.

“Queremos que Motorland sea el mejor circuito del mundo y que siga estando en la élite mundial de la MotoGP y para eso la formación de los jóvenes es fundamental. Necesitamos a los mejores técnicos ya los mejores ingenieros”, ha asegurado el consejero, quien ha querido desear de primera mano mucha suerte a los alumnos.

Durante estos tres años, más de 120 ingenieros de diferentes lugares del mundo han cursado el máster en modalidad semipresencial con prácticas en eventos de primer nivel como MotoGP, Mundial de Turismo, European Le Mans Series o WorldSBK. El Máster en Ingeniería del Motorsport de MotorLand Aragón ofrece, además de clases online, la realización de prácticas presenciales en escenarios del más alto rendimiento. La metodología semipresencial ha permitido la expansión del Máster hacia cualquier punto de la geografía nacional e incluso en la tercera edición hubo alumnos procedentes de Gran Bretaña o Malta.

Entre los alumnos de la presente promoción está Ana Isabel Grima de Zaragoza, quien estudió Ingeniería Mecatrónica en La Almunia. Ve en este máster una «gran oportunidad» para acercarse de lleno al mundo del motor y a las grandes competiciones. » Me gustaría aprender con la práctica, salimos de la carrera vimos muchos cálculos y hacer prácticas en el circuito nos va a permitir trabajar en terreno, ver como funcionan los equipos…», destacaba.

«Buenas sensaciones» tiene también su compañero de curso Jordi Hernández de Alcoy (Alicante) quien después de terminar Ingeniería mecánica se animó gracias a que conoció la oferta formativa por medio del coordinador del máster, Omar Baselga. «Las sensaciones son muy buenas, no sabía que existía un máster especializado y me he tirado a la piscina. Quiero saber hasta dónde puedo llegar en tema de desarrollo de motores. Me gusta mucho la Fórmula 1», señalaba.

«Este año hemos tenido un número muy importante de alumnos, ya que de media en ediciones anteriores tuvimos 30-35 alumnos y esta vez hemos superado los 40. Estamos metidos de lleno en la preparación de la quinta», remarcaba José Manuel Pascual, director docente del máster. En cuanto a la oferta formativa, esta es muy variada, combinando la parte más tecnológica, con gestión de equipos. Además este año se incorpora la disciplina de psicología deportiva y dentro del Motorsport también hay una parte importante en cuanto al medio ambiente.

La práctica es lo que más gusta a los alumnos. «Cuando hay competición y se rozan con los equipos de alta gama, es la parte que más les gusta, pero hay asignaturas muy completas que luego las pueden poner en práctica en el circuito, por ejemplo toda la parte de aerodinámica y diseño. Una vez que las han adquirido en las aulas lo pueden tocar y poner en práctica a pie de pista, estando mano a mano y colaborando con los equipos de alta competición», señala Pascual.

Gracias también a las charlas de expertos y a las salidas hacia otras empresas, el Máster de MotorLand ha logrado hacerse un hueco dentro de los campeonatos cosechando un buen índice de empleabilidad: 13% en la 1º edición, 32% en la 2º y un 10%, por ahora, en la 3º. Se trata de un estudio impulsado por el Grupo San Valero a través de dos de sus entidades, SEAS Estudios Superiores Abiertos y la Universidad San Jorge, y que cuenta con la visión y el conocimiento práctico del mundo del motorsport adquirido por MotorLand Aragón.