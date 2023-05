80 céntimos por conejo cazado: la propuesta del PP para acabar con la superpoblación

Ramón Celma, presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza y portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes de Aragón, acompañado por agricultores de la Plataforma Aragonesa Independiente en Defensa de la Agricultura Sostenible (PAIDAS) denunciaron este miércoles la «inacción» del Gobierno de Aragón frente a la superpoblación de conejos.

Tras la sequía, la superpoblación de conejos es el gran problema de los agricultores de nuestra comunidad autónoma. «Los agricultores están sufriendo una auténtica plaga por la superpoblación de conejos», señaló Ramón Celma. «Solo en Zaragoza afecta a 81 municipios. Los agricultores sienten impotencia porque ninguna de las medidas propuestas por el Gobierno de Aragón ni la Diputación Provincial de Zaragoza ha hecho efecto para solucionar el grave problema que tenemos en nuestras producciones agrícolas», aseguró.

«En la Almunia de Doña Godina, según un informe de un estudio independiente hay 160 conejos por hectárea. El problema de la superpoblación afecta al cultivo del cereal, a árboles frutales, a infraestructuras hidráulicas, etc. Cuando gobierne el Partido Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza vamos a poner una medida que pagará 80 céntimos por conejo cazado en los 81 municipios afectados de la provincia de Zaragoza», anunció.

«Esta va a ser una medida de ayuda efectiva y no se puede aprobar únicamente en uno ni en dos municipios», continuó el presidente provincial. «Hay que aplicarla en todos los municipios de Zaragoza afectados por la superpoblación, que está haciendo mucho daño a quiénes mantienen nuestros pueblos y tenemos que ayudarles. Los servidores públicos tenemos una función principal: ayudar a mejorar la sociedad, pero especialmente a quien peor lo está pasando», dijo.

Para aplicar esta medida, el portavoz de Agricultura, Ramón Celma, expresaba que habrá una línea de subvenciones a través de la Diputación Provincial «en colaboración ya sea con la sociedad de cazadores o con los ayuntamientos, dependiendo de quién gestione el coto de caza, se pondrá la administración al servicio de los ciudadanos y con un único objetivo: solucionar un problema que tanto daño hace a un motor económico como es la agricultura y que está desesperando a lo mejor que tiene nuestra tierra, que son nuestros agricultores».

Plataforma creada por el miedo a los conejos

Manuel Latorre, presidente de PAIDAS -plataforma que se empezó a fraguar en enero de este año y se oficializó en marzo como asociación con el objetivo principal de reducir la superpoblación de conejos- señaló que para ellos «las medidas tomadas hasta ahora por la DGA no son suficientes».

«Esta plataforma se creó a raíz del miedo de muchos agricultores aragoneses que vemos que hay una problemática muy grande con la superpoblación de conejos que cada año va a más y creemos que se pueden dar más soluciones de las que se están poniendo encima de la mesa», explicó.

«En estos momentos la única solución que proponen es la actividad cinegética. Nosotros estamos muy agradecidos al departamento de caza y pesca, a fecha de hoy Aragón es la comunidad autónoma con más modalidades de caza permitidas, pero vemos que no es suficiente», lamentó. Según datos del Gobierno de Aragón, continuó Latorre, «hace no mucho éramos 90 municipios aragoneses con superpoblación de conejos y hoy somos 120. Algo está fallando o algo no se está haciendo».

«Nosotros nos dedicamos a la producción agrícola, de las medidas se encarga la administración», expresó Latorre. Desde PAIDAS, junto a los sindicatos agrarios, están desarrollando una serie de propuestas para la administración, pero «eso lleva su tiempo».

En la plantación de cerezos de Manuel Latorre con lo que destrozan los conejos, se mueren aproximadamente un 30% de los árboles al año y los que planta ahora tardan 3 o 4 años en producir. «En el cereal se ponen vallados, pero es inviable. Y en los árboles frutales se ponen protectores pero los conejos son cada vez más agresivos. El dicho dice que ‘el hambre agudiza el ingenio’ y se nos están adelantando», concluyó.