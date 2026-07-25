90 años del Estatuto de Caspe: «Fuimos cruciales en la reivindicación del aragonesismo y nuestros derechos»

El Estatuto de Autonomía de Aragón se firmó en 1982 y fue renovado hace 19 años, pero su historia se remonta nueve décadas atrás, a 1936. Por aquel entonces, el anteproyecto de este Estatuto se estaba debatiendo en Caspe, localidad elegida por su historia vinculada al Compromiso y por su ubicación estratégica. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil truncó su desarrollo hasta 1976, cuando tras la muerte del dictador Francisco Franco, se retomó la idea con una concentración en este mismo municipio.

La historia de la autonomía de Aragón regresó precisamente este jueves a la Ciudad del Compromiso, con motivo de una programación conmemorativa de estos dos hechos históricos. El Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe (Cecbac) organizó una jornada para destacar el papel de la localidad en la consecución del Estatuto. El presidente de la entidad, Amadeo Barceló, valoró que Caspe ha sido "determinante en la historia de Aragón". "Tenemos que ser conscientes de la importancia que hemos tenido en la historia porque sin la pieza de Caspe no puedes montar el puzzle de la historia de Aragón", señaló.

Para difundir estos hechos históricos, la jornada contó con la presentación del libro '90 años del Estatuto de Caspe', editado por la Fundación Gaspar Torrente y patrocinado por la Diputación de Zaragoza '; se proyectó el documental de Alberto y Julio Sánchez 'Caspe 1976. Aragón Autonomía'; y se inauguró un mural junto al colegio Compromiso.

La obra se ubica justo al lado de donde hace 50 años se celebró la concentración por el Estatuto, acto que todavía recuerdan algunos vecinos. "Fue una jornada en la que hubo mucho temor porque hacía tan solo unos meses que había muerto el dictador y venía mucha gente de Zaragoza", comentó Barceló.

La fachada elegida y cedida por su propietaria permite observar el mural que ha creado José Antonio Pérez 'El Churrero', en base a una fotografía que tomó en 1976 el caspolino Alejo Lorén. El presidente del Cecbac señaló que el efecto buscado es poder observar la obra de frente y que, al girar la mirada a la derecha, "se vea el mismo escenario que se recoge en la imagen, pero a día de hoy". La actuación ha sido financiada por el Cecbac junto con la DPZ.