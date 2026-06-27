Abattar, la Plataforma de Escuelas Públicas y Agrosfera de RTVE, entre los galardonados en la V edición de los Premios MAR

Esta tarde el salón de actos del edificio Ítaca, en Montalbán ha acogido la V edición de los Premios Movimiento de Acción Rural. Esta gran cita anual del MAR ha reunido a asociados, familiares y vecinos del municipio para poner en valor a las personas, entidades y asociaciones que durante el año trabajan realizando una acciones sociales a favor del medio rural y los servicios públicos.

En la gala conducida por la aragonesa Mapi Soriano, creadora de 'De charreta podcast', se ha reconocido a las brigadas de incendios forestales del Gobierno de Aragón con base en Aliaga y Montalbán con el Premio Mención Especial. En esta ocasión, el Premio a la Acción Social ha recaído en la Asociación Bajo Aragonesa Turolense de Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados (Abattar), con sede en Andorra.

Las brigadas de incendios forestales del Gobierno de Aragón con base en Aliaga y Montalbán durante el evento/ MAR

El Premio Compromiso Comarcal 2026 lo ha recibido el club de atletismo La Val. El Premio al Compromiso Autonómico con el Medio Rural 2026 ha recaído en la Plataforma de las Escuelas Públicas. Y, por último, el Compromiso Nacional con el Medio Rural 2026 lo ha recibido el programa 'Agrosfera' de RTVE. Los galardonados han recibido una paletilla de D.O. Jamón de Teruel como muestra de agradecimiento por sus labores.

El acto ha finalizado con el 'Canto a la Libertad' de Labordeta, un himno que representa un sueño de solidaridad, humanidad, justicia social, de esperanza y libertad. A continuación, el cantante aragonés Manuel Alloza ha puesto ritmo a la velada interpretando canciones de Joaquín Carbonell y José Antonio Labordeta.

Asociación ABATTAR durante la entrega del Premio a la Acción Social./ MAR

Cinco años visibilizando el mundo rural

Antonio Jiménez, portavoz del MAR, ha explicado que estos premios nacieron hace cinco años para "reivindicar y poner voz a los problemas del mundo rural". "Decidimos crear estos premios a la vez que seguíamos dando visibilidad a los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. El primer año vimos que durante quince días se seguía hablando de nosotros y decidimos continuar".

Así pues, con el mismo punto de partida del que surgió el movimiento, nacieron estos premios con la firme idea de visibilizar "la falta de servicios en nuestros pueblos y en la provincia de Teruel". Jiménez también ha explicado que lo que comenzó como una reivindicación para la comarca de las Cuencas Mineras se ha extendido a toda la provincia porque "todos tenemos el mismo problema".

La Plataforma de las Escuelas Públicas durante mientras reciben el Premio al Compromiso Autonómico con el Medio Rural 2026. / MAR