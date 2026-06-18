Actualizado 20:26

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

18 JUN 2026|

Actualizado 20:26

Acceso a terapia ocupacional o un aula TEA en el Matarraña, entre las reivindicaciones de la Asociación Autismo Bajo Aragón

La agrupación crece y acoge a una veintena de familias a las que ofrecerá actividades de respiro este verano. Siguen sumando apoyos y esta semana presentaron objetivos en Alcañiz y Valderrobres

Presentación de objetivos de la Asociación de Autismo Bajo Aragón Matarraña: Raquel Sabio, secretaria; Carlos Ollés, presidente; Esteban Anvaria, tesorero; y Diana Romero, vicepresidenta. / B. Severino
Presentación de objetivos de la Asociación de Autismo Bajo Aragón Matarraña: Raquel Sabio, secretaria; Carlos Ollés, presidente; Esteban Anvaria, tesorero; y Diana Romero, vicepresidenta. / B. Severino

Beatriz Severino18 06 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadSaludSociedad

La Asociación de Autismo Bajo Aragón Matarraña (BAM) organizará este verano actividades en la piscina para los niños con autismo y de respiro para las familias. Es uno de los últimos avances de la agrupación que esta semana ha presentado sus objetivos en dos sesiones abiertas al público en Valderrobres con un acto el lunes, y en Alcañiz con otro el miércoles en el Liceo, con la sala balcones llena.

También expusieron sus reivindicaciones, entre ellas, disponer de acceso estable a la atención de terapia ocupacional, que es el profesional que ajusta el diagnóstico; o la consecución de un aula TEA (Trastorno del Espectro Autista) en el Matarraña. Este espacio evitaría tres horas de trayecto diario a niños de corta edad al colegio Gloria Fuertes de Andorra, cuya directora también participó en las dos sesiones de explicación. «El 40% de nuestro alumnado es autista y ellos nos enseñan a ver la vida con otros ojos, pero es un reto para familias y para quienes trabajamos con ellos a diario», dijo Lola Oriol. Alabó la creación de la asociación y la forma de proceder trabajando junto a escuela, familias y sanidad sin separarse.

La asociación se creó hace dos años ante la falta de auxiliares en las aulas. Varias familias se unieron para dar acompañamiento e información a otras en el momento de recibir el diagnóstico, «un camino que ninguna familia debe transitar en soledad». Entre sus propósitos también está el de concienciar a la sociedad en general. «Muchos estímulos de luces o ruidos, depende del niño, pueden derivar en un colapso que no debe entenderse con mala educación o rabietas. Cada vez hay más sensibilización, pero queda mucho por hacer y en ello estamos», dice el presidente, Carlos Ollés, que también pasó por los micrófonos de Radio La Comarca donde visibilizó la labor del BAM en el territorio.

En la actualidad acogen a una veintena de familias y siguen creciendo. También aumentan en número de socios y de iniciativas sociales por la causa. No tienen sede física, sino que disponen de locales municipales en la localidad en la que son requeridos porque llegan a todas las comarcas del territorio a través del apoyo de otras asociaciones e instituciones. «Las colaboraciones han sido el motor para llegar hasta donde estamos y podremos ofertar esas actividades de ocio para los niños en verano y de respiro para las familias», apunta.

La asociación insiste en que el autismo es una condición y no es una enfermedad, por lo que no tiene cura. «La visibilización es importante y en pueblos pequeños también se siente mayor protección porque todo el mundo te conoce», apunta Ollés.

La Asociación BAM está presente en su web (www.autismobam.org) y redes sociales desde donde difunden información, actividades y donde siempre está disponible la opción de asociarse con un cuota de 20 euros anuales.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El verano se estrenará con máximas de 43 grados en el Bajo Aragón Histórico

El aumento de temperaturas empezará a ser notable desde este sábado y se prolongará, al menos, hasta el próximo miércoles

Comentar

El verano se estrenará con máximas de 43 grados en el Bajo Aragón Histórico

Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego

Se trata de la quinta semana de huelga y prevén que esta sea la última hasta después del verano. De los 21 médicos que participaron en la huelga en el...

Comentar

Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego

La falta de vivienda, principal reto en las nuevas directrices en las que trabaja el Matarraña

Administraciones, sectores económicos y agentes sociales participan en un proceso de actualización que abordará retos como la demografía, los servicios públicos, la movilidad o la preservación del paisaje

Comentar

La falta de vivienda, principal reto en las nuevas directrices en las que trabaja el Matarraña

Bodegas Crial de Lledó logra tres oros en la sesión de Vinos Blancos y Tintos del Mundial de Bruselas

Las referencias ganadoras han sido Les Roques de Benet 2021, Celtis Australis Blanco 2022 y Celtis Australis Tinto 2021

Comentar

Bodegas Crial de Lledó logra tres oros en la sesión de Vinos Blancos y Tintos del Mundial de Bruselas

La COMARCA publica un suplemento especial del Hospital de Alcañiz: Una nueva etapa para la sanidad del Bajo Aragón

32 páginas acompañan este viernes al periódico en papel de la mano de entrevistas a profesionales, pacientes, infográficos y datos de servicio y análisis histórico de 20 años reivindicaciones

Comentar

La COMARCA publica un suplemento especial del Hospital de Alcañiz: Una nueva etapa para la sanidad del Bajo Aragón

Cuenta atrás para la apertura de la plaza de España de Alcañiz: la fiesta de Moto GP y la presentación de las reinas recuperan su escenario

Las obras de restauración de la Lonja y el Ayuntamiento alcanzan el 80% de ejecución. El alcalde, Miguel Ángel Estevan, confirma que el espacio estará despejado a principios del mes...

4

Cuenta atrás para la apertura de la plaza de España de Alcañiz: la fiesta de Moto GP y la presentación de las reinas recuperan su escenario
Periódico del Bajo Aragón Histórico