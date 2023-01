Los actores de Oregón TV: «Cuando las cosas rozan la épica, vienen muy bien para el humor»

¿Qué tal la vuelta a Alcañiz?

‘¿Esto cuándo lo echan?’ viene a recordarnos los momentos televisivos más memorables en clave de humor oregonés , ¿con qué se encuentra el público?

¿Qué grandes momentos se repasan?

¿En qué os habéis basado a la hora de elegirlos?

¿Cómo es la sinergia entre los cuatro sobre las tablas?

Sois muy conocidos y queridos por Oregón TV ¿cómo trabajáis el humor en vivo y en directo frente al público? ¿Difiere a la hora de trabajar en la tele?

David Angulo: También difiere el contenido de la obra centrada en estos hitos de la televisión. Lo bueno que tiene es que la gente los reconoce y no solo aquí, sino en diferentes sitios en los que hemos estado. Todo el mundo se acuerda de cuando pusieron el golpe de Tejero por la televisión, por ejemplo…

Alfonso Palomares: La novedad es más el formato. Cuando trabajamos para la tele hay unas normas técnicas que tenemos que respetar porque son propias del medio. Aquí el directo juega de otra manera, las interpretaciones, los diálogos… El directo con el público no tiene nada que ver con la tele, que por su parte tiene otras cosas ventajosas. Eso es lo que más nos diferencia. A la hora de trabajar nosotros tampoco diferenciamos los chistes y el humor que hacemos en la tele y el que hacemos en los espectáculos. El humor es siempre el mismo. En todo caso nos ponemos a jugar y a divertirnos.

¿Incluso los momentos televisivos más dramáticos entran mejor con humor?

Marisol Aznar: Una de los scaches del espectáculo, precisamente es el golpe de Estado. No es que fuera algo bueno, pero cuando las cosas están rozando la épica o el drama vienen muy bien para el humor. Precisamente es una situación tan desesperada o extrema que en un paso más está el humor. En nuestro caso no es un pasito, son cinco pasos más allá (Risas). Es nuestra versión de ese momento histórico que nos marcó. No es que fuera agradable, pero lo convertimos en algo digerible gracias a la risa.