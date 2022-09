Sin acuerdo entre PSOE y PAR sobre la alcaldía accidental de Andorra

La crisis de gobernabilidad del Ayuntamiento de Andorra está lejos de cerrarse «esta misma semana», tal como en principio anunció la secretaria general de los socialistas turolenses, Mayte Pérez, en una ejecutiva provincial celebrada el pasado martes. Pérez subrayó que el objetivo del Partido Socialista es reproducir «exactamente lo que se tradujo en los resultados electorales», manteniendo la alcaldía accidental en manos del grupo socialista en lugar de que pase a su socio de gobierno, el PAR, uno de cuyos concejales ostenta la primera tenencia de alcalde (Juan Ciércoles) y por tanto reclama sustituir al regidor durante su ausencia. «El PSOE ganó las elecciones y quien tiene que representar al Ayuntamiento de Andorra en primer lugar es el PSOE», afirmó la secretaria general. Cabe recordar que el alcalde Antonio Amador anunció públicamente su baja temporal por problemas que le han «sobrepasado».

Para el vicepresidente 1º de la DPT y secretario general del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, las cosas no están tan claras. A preguntas de los periodistas el mismo martes aseguró que si el alcalde (que va a coger una baja) no dimite, el primer edil accidental tendrá que ser Juan Ciércoles, del PAR. Izquierdo aludió a las leyes 7/1999 y 7/1985 de la Administración Local de Aragón y la Reguladora de las bases de Régimen Local del Gobierno de España, respectivamente, que dictaminan que en ausencia temporal del alcalde (no dimisión), le sustituye el primer teniente de alcalde. «Los tenientes de alcalde sustituyen por orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia y enfermedad», citó Izquierdo, quien subrayó, por tanto, «que lo que hay que hacer es cumplir la ley».

Sería distinto si Antonio Amador hubiese dimitido, ya que en ese caso el PAR reeditaría el pacto de gobierno y apoyaría al candidato del PSOE, «cumpliendo con el acuerdo», matizó Izquierdo. «Si hay que elegir un nuevo alcalde por supuesto el Partido Socialista es quien tiene la responsabilidad de proponerlo porque lo dice el acuerdo. Por el momento no hay caso. Si durante su baja le sustituye el teniente de alcalde, el alcalde de Andorra sigue siendo del PSOE, porque sigue siendo Antonio Amador», insistió el secretario general del PAR, quien dijo no entender «ciertas interpretaciones fuera de lugar». Los socios de gobierno aseguraron no tener «ninguna constancia» de una posible dimisión por parte de Amador.

Ante la intención del PSOE de «reorganizar» el organigrama para situar en la primera tenencia de alcaldía a uno de sus concejales (Joaquín Bielsa), desde el PAR advirtieron de que si este supuesto se produce sin la efectiva dimisión de Amador «se rompería el acuerdo de gobierno» al cesar a Ciércoles de su función. «Una reestructuración hay que pactarla con el socio. Si a un teniente de alcalde de otro grupo político se le cesa, el Partido Aragonés actuaría en consecuencia», sentenció Izquierdo.

Los cuatro concejales del PSOE y el PAR en el Ayuntamiento de Andorra se sentaron un día antes, el lunes, para hablar de la gobernabilidad de la localidad después de la tregua impuesta durante las fiestas patronales, que terminaron el domingo. Por el momento, sigue sin haber un acuerdo entre ambos partidos y los dos defienden su postura.

Izquierda Unida se pronuncia

El una comparecencia ante los medios este mismo jueves por la tarde Izquierda Unida Andorra ha exigido un cambio de actitud al Equipo de Gobierno municipal y ha pedido «que se reconduzca la situación de inestabilidad propiciada por el PSOE».

Ana Cristina Pérez, coordinadora de IU en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos; David Villanueva, concejal de IU en el Ayuntamiento; Raúl Romero, concejal y portavoz del grupo municipal; Pedro Bello, alcalde de la Puebla de Híjar y diputado provincial; y Álvaro Sanz, coordinador de IU en Aragón, ofrecieron una rueda de prensa en la sede de IU en Andorra para analizar la situación política y social de la villa minera y han definido la situación como «inaceptable e insostenible».