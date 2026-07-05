Adrián Lecha y Belén Maniega ganan el XX Rally Bajo Aragón tras un emocionante duelo con Tortajada

Adrián Lecha y Belén Maniega firmaron un brillante regreso a la competición al imponerse este fin de semana en la XX edición del Rally Bajo Aragón, disputado bajo un intenso calor y organizado por el Real Automóvil Club Circuito Guadalope. A los mandos de su nuevo Renault Clio RS, la pareja se adjudicó la victoria en la penúltima prueba de los campeonatos aragoneses de Rallyes y Regularidad tras un emocionante duelo que no se resolvió hasta el tramo final.

Lecha y Maniega comenzaron la jornada marcando el mejor tiempo en el primer paso por la Ermita de Valdealgorfa, aunque el liderato cambió de manos tras los dos recorridos por el Desierto de Calanda. Allí, Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián, con su Hyundai i20 R5, fueron los más rápidos en ambas pasadas y se situaron al frente de la clasificación provisional.

La lucha por el triunfo se mantuvo abierta durante gran parte de la prueba. No fue hasta el sexto de los ocho tramos cronometrados cuando Lecha y Maniega recuperaron el liderato, aunque con una exigua ventaja de apenas 1,1 segundos sobre Tortajada y Sebastián. En los dos últimos tramos, los vencedores lograron ampliar su renta gracias a un sólido final de carrera y cruzaron la meta con 24 segundos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, que durante toda la jornada se mantuvieron entre los equipos más rápidos.

La tercera posición fue para Alberto Martínez y Andrea Da Silva, al volante de un Nissan Micra N5. La pareja terminó a un minuto y medio de los vencedores tras una actuación muy regular, fue el tercer equipo más rápido en cinco de los ocho tramos disputados y sumó además un segundo puesto parcial en el primer paso por el Desierto de Calanda.

En cuanto a las diferentes categorías, Lecha y Maniega se impusieron en la Clase 4, mientras que Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián fueron los mejores en la Clase 5. El triunfo en la Clase 3 correspondió a Luis Bonillo y Tamara Biel, con un Honda Civic Type R, quienes además finalizaron en la cuarta posición absoluta. La victoria en la Clase 2 fue para Juli Pérez y David Domingues, con un Citroën Saxo VTS, que concluyeron quintos de la clasificación general. En la categoría de Clásicos, el triunfo fue para Rodrigo Espés y Andrea Gracia, con un Peugeot 306 GTI, que completaron la prueba en la séptima posición de la clasificación absoluta.

Con este resultado, el Rally Bajo Aragón volvió a ofrecer un gran espectáculo deportivo en su vigésima edición, con una intensa pugna por la victoria y una notable respuesta de equipos y aficionados, que desafiaron las elevadas temperaturas para disfrutar de una de las citas más destacadas del calendario automovilístico aragonés.