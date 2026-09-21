La AEM celebra 25 años impulsando el territorio con la Jornada de Promoción Turística y Gastronómica ‘Auténtico Lujo’

La Asociación de Empresarios del Matarraña (AEM) celebrará el próximo 27 de septiembre en Somnifabrik, Valderrobres, la Jornada de Promoción Turística y Gastronómica del Matarraña 'Auténtico Lujo', un encuentro que nace con el objetivo de poner en valor la riqueza del territorio, sus empresas, sus productos, sus paisajes y, especialmente, a las personas que hacen posible que el Matarraña siga siendo un destino con identidad propia. Un proyecto que es posible gracias a los apoyos de la Comarca del Matarraña, Gobierno de Aragón, Caja Rural de Teruel y la Cámara de Comercio de Teruel.

La jornada adquiere además un significado especial en un año en el que la Asociación de Empresarios del Matarraña cumple 25 años de trayectoria, un cuarto de siglo trabajando para impulsar la actividad económica, fortalecer el tejido empresarial y contribuir a la promoción y desarrollo del territorio. Sin embargo, 'Auténtico Lujo' pretende mirar mucho más allá de esta efeméride.

En palabras del presidente Víctor Enrique Vidal Caballé: “Cumplir 25 años tiene valor si somos capaces de mirar hacia adelante. Las asociaciones empresariales del siglo XXI tenemos que ser mucho más que entidades que representan a sus socios: debemos ser espacios de encuentro, de defensa, de compromiso y, sobre todo, de generación de oportunidades. Para conseguirlo necesitamos trabajar cohesionados, sumar sectores, empresas, instituciones y territorio, y ser capaces de impulsar proyectos reales, con contenido y con recorrido. ‘Auténtico Lujo’ nace precisamente desde esa forma de entender AEM: poner el talento colectivo al servicio del Matarraña, construir juntos y demostrar que cuando un territorio trabaja unido es capaz de generar proyectos que benefician a todos. Después de 25 años, nuestro reto no es solamente mantener lo conseguido, sino seguir siendo una asociación útil, viva y capaz de hacer que las cosas pasen”.

Auténtico Lujo: una marca para contar el Matarraña desde su esencia

'Auténtico Lujo' nace como un concepto de promoción con vocación de continuidad, desde el que construir un relato propio sobre el Matarraña y sobre aquellos valores que lo diferencian como destino. Frente a una idea tradicional del lujo asociada exclusivamente a lo material, el proyecto propone mirar hacia aquello que hoy adquiere un valor cada vez más extraordinario: el tiempo, la tranquilidad, la cercanía, el paisaje, la gastronomía, el producto local, los oficios, la hospitalidad y las experiencias vinculadas a personas reales y a un territorio con identidad.

Porque el auténtico lujo del Matarraña está en sus pueblos, en su patrimonio y en su naturaleza, pero también en quien levanta cada mañana la persiana de un comercio, trabaja la tierra, elabora un producto, recibe a un visitante, cocina, construye, presta un servicio o emprende desde cualquiera de sus municipios.

AEM plantea de esta forma 'Auténtico Lujo' como un proyecto en torno al turismo y la gastronomía que pueda seguir creciendo, incorporando nuevas acciones, contenidos y experiencias que contribuyan a reforzar la marca Matarraña y generar un relato compartido entre empresas, territorio y destino. La jornada del próximo 27 de septiembre será el primer gran escaparate de este concepto y está abierto a todos los públicos. Se precisa inscripción previa, sin catering hasta el día de antes y con catering hasta el 16 de septiembre.

Más de 50 empresarios protagonizan la pieza audiovisual

Uno de los momentos destacados del encuentro será la presentación de un vídeo promocional creado expresamente para el proyecto 'Auténtico Lujo'. La pieza ha sido concebida desde el equipo creativo de AEM, integrado por profesionales vinculados al territorio, y cuenta con la participación de más de 50 empresarios y empresarias de la asociación, convirtiéndose en una representación coral del tejido económico del Matarraña. El audiovisual se aleja del formato promocional convencional para poner el foco en las personas, los procesos, los pequeños gestos, las miradas, los oficios y los espacios de trabajo.

Imágenes detrás de las cámaras del vídeo promocional./ AEM

Manos que elaboran, personas que reciben, comercios que abren sus puertas, productos que nacen en el territorio, establecimientos turísticos, empresas de servicios y profesionales de diferentes sectores se convierten en los verdaderos protagonistas de una pieza con un mensaje común: son las personas las que hacen que lo auténtico sea un lujo. El vídeo nace, además, con vocación de convertirse en una herramienta de promoción del territorio más allá de la propia jornada.

Una tarde para hablar de territorio, empresa, innovación y futuro

La programación ha sido diseñada para generar reflexión y conocimiento, pero también para propiciar el encuentro entre empresas, instituciones, profesionales y ciudadanía. La tarde comenzará con una recepción y degustación de producto local, en la que productores asociados a AEM mostrarán una representación de la riqueza gastronómica del territorio.

Tras la apertura institucional tendrá lugar uno de los ejes centrales de la jornada que serán las “Conversaciones de Auténtico Lujo”, un formato de tertulia protagonizado por empresarios y empresarias pertenecientes a diferentes sectores.

Serán dos mesas que permitirán conocer experiencias empresariales reales y conversar sobre cuestiones como la innovación desde el medio rural, el valor de la autenticidad, el producto local, la evolución del visitante, la capacidad de adaptación de las pequeñas empresas, la colaboración entre sectores y los retos de seguir generando actividad económica desde el territorio.

Participarán representantes del Horno Llerda, Bodegas Crial, Mas dels Castellans, Frutos Secos Gil, Camping El Roble, Aitor Rodríguez, Hotel El Convent, Mas La Llum, La Fábrica de Solfa y H.R. Posada Guadalupe, en una conversación moderada por la periodista Anabel Roda, que será también la encargada de conducir la jornada.

Entre una conversación y otra, contaremos con la intervención de Eli Díaz, Técnico de Turismo de la Comarca del Matarraña, bajo el nombre “El Matarraña que viene”, un espacio dedicado a conocer nuevos proyectos, experiencias y oportunidades vinculadas al desarrollo turístico del territorio.

Tras un descanso destinado al networking, el coach Juan Carlos Fontcuberta ofrecerá la conferencia “Matarraña: hacer que las cosas pasen”, una intervención concebida para hablar de iniciativa, actitud, liderazgo y capacidad colectiva para seguir impulsando proyectos desde el territorio.

25 años construyendo un proyecto colectivo

La celebración de los 25 años de AEM tendrá también un espacio protagonista durante la jornada. A lo largo de estas dos décadas y media, la asociación ha trabajado junto a empresas, profesionales, administraciones y entidades para impulsar iniciativas de promoción, formación, dinamización y defensa del tejido empresarial del Matarraña.

La jornada quiere servir para reconocer el esfuerzo de quienes forman y han formado parte de este proyecto colectivo. Al finalizar el encuentro se realizará la tradicional entrega de reconocimientos a empresarios y empresarias de la asociación, poniendo en valor trayectorias, iniciativas y aportaciones vinculadas al desarrollo económico y social del territorio.

Además, con motivo del 25 aniversario, AEM rendirá un homenaje especial a todas las personas que han ocupado la presidencia de la asociación a lo largo de su historia. Un reconocimiento a quienes, en diferentes etapas, asumieron la responsabilidad de dirigir el proyecto y aportaron su tiempo, compromiso, capacidad de trabajo, voluntad de diálogo y espíritu de concordia para hacer avanzar iniciativas compartidas en beneficio del conjunto del tejido empresarial y del Matarraña. La jornada finalizará con un catering, concebido también como un momento para compartir, conversar y celebrar juntos estos 25 años de trabajo.

Una jornada abierta al territorio

La Jornada de Promoción Turística y Gastronómica del Matarraña 'Auténtico Lujo' está abierta tanto a socios y socias de AEM como a cualquier persona interesada en conocer las nuevas propuestas del territorio, reflexionar sobre su futuro y compartir una tarde dedicada al Matarraña. La asistencia a la jornada requiere inscripción previa. La participación en el catering final también deberá indicarse en el momento de realizar la inscripción.

Con esta iniciativa, la Asociación de Empresarios del Matarraña quiere celebrar su trayectoria mirando hacia adelante y continuar trabajando en uno de los objetivos que ha acompañado a la entidad durante estos 25 años: generar oportunidades, fortalecer las empresas y seguir impulsando el Matarraña como destino. 'Auténtico Lujo' quiere convertirse así en una manera de contar el territorio desde lo que verdaderamente lo hace diferente: su identidad, sus empresas y, sobre todo, sus personas.

Programa de la Jornada de Promoción Turística y Gastronómica del Matarraña 2026

Domingo, 27 de septiembre de 2026 - Hotel Somnifabrik

17.00 - Recepción y degustación del producto local.

17.30 - Apertura institucional. Presentado por la periodista Annabel Roda.

17.45 - Conversaciones de Auténtico Lujo.

Con: Horno Llerda, Bodegas Crial, Mas dels Castellans, Frutos Secos Gil y La Fábrica de Solfa.

Moderada por Annabel Roda.

18.15 - Charla "El Matarraña que viene" nuevos proyectos, experiencias y oportunidades turísticas.

Por Eli Díez Urquizu, Técnico de Turismo de la Comarca del Matarraña.

18.30 - Conversaciones de Auténtico Lujo.

Con: Camping El Roble, Aitor Rodríguez, Hotel El Convent, Mas La Llum y H.R. Posada Guadalupe.

Moderada por Annabel Roda.

19.00 - Tiempo de networking.

19.30 - Conferencia "Matarraña: Hacer que las cosas pasen" por el coach Juan Carlos Fontcuberta.

21.00 - Presentación de vídeo promocional.

21.05 - Entrega de reconocimientos AEM 25 aniversario.

21.30 - Cierre institucional

21.45 - Catering con inscripción previa.