El agua de La Estanca de Alcañiz vuelve a ser apta para el baño tras varios días con la bacteria E-coli

El agua de La Estanca de Alcañiz vuelve a ser apta para el baño. Así lo confirman los últimos análisis realizados tras detectarse, el pasado viernes 10 de julio, una alteración por la bacteria Escherichia coli (E. coli), con unos niveles de 1100 UFC/100 ml. Las pruebas rutinarias del Servicio Provincial de Sanidad de Teruel obligaron a calificar provisionalmente el baño como "no recomendado".

La farmacéutica de la Administración Sanitaria tomó nuevas muestras el martes. Los resultados obtenidos este mediodía confirman que los parámetros han regresado a la normalidad, garantizando de nuevo la seguridad de los bañistas. La presencia de la bacteria en pleno verano ha paralizado las actividades acuáticas de la zona durante seis días.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcañiz, Ramiro Domínguez, ha anunciado que "desde este jueves se recupera la normalidad y la ciudadanía puede bañarse en La Estanca".