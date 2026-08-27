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27 AGO 2026|

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El agua del Río Bergantes vuelve a ser apta para el baño tras una semana con la bacteria E-coli

Según las muestras tomadas este lunes, los parámetros han regresado a la normalidad, garantizando la seguridad de los bañistas

Imagen de archivo de bañistas en el río Bergantes de Aguaviva./ L.C.
Imagen de archivo de bañistas en el río Bergantes de Aguaviva./ L.C.

La COMARCA27 08 2026

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ActualidadMedio AmbienteSucesos

El agua del Río Bergantes a su paso por Aguaviva vuelve a ser apta para el baño. Así lo confirman los últimos análisis realizados tras detectarse, el pasado miércoles 19 de agosto, una alteración por la bacteria Escherichia coli (E. coli). Las pruebas rutinarias del Servicio Provincial de Sanidad de Teruel obligaron a calificar provisionalmente el baño como "prohibido".

La farmacéutica de la Administración Sanitaria tomó nuevas muestras el lunes. Los resultados obtenidos este miércoles confirman que los parámetros han regresado a la normalidad, garantizando de nuevo la seguridad de los bañistas. La presencia de la bacteria en pleno verano ha paralizado el baño la zona durante ocho días.

El alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente, ha anunciado que "desde este miércoles se recupera la normalidad y la ciudadanía puede bañarse en el Bergantes". Desde la Administración no buscan el origen de la alteración bacteriana, sin embargo Clemente ha señalado la crecida del río de fin de semana del 15 de agosto como posible origen de la alta carga microbiológica.

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