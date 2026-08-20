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20 AGO 2026|

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Agua va y agua viene en Mazaleón, que ve a sus pastores pregonar

FOTOGALERÍA. El chupinazo ha servido para iniciar cuatro días de intensa actividad, que estrenará desfile de carrozas este viernes

Una de las peñas durante el chupinazo este jueves. No faltó agua ni tampoco la charanga para amenizar. / Belén Martí
Una de las peñas durante el chupinazo este jueves. No faltó agua ni tampoco la charanga para amenizar. / Belén Martí

Alba Zurita20 08 2026

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Cultura y OcioFiestas patronales

La mañana en Mazaleón empezó pronto para aquellos que les apetecía estirar las piernas. Andando o en bici subieron unos cuantos hasta el Mas de la Roja y el esfuerzo mereció la pena porque allí se repartió un buen almuerzo para empezar las fiestas por todo lo alto. Del Mas de la Roja al chupinazo, en el que pocos se pudieron librar durante la mañana del jueves de la guerra del agua. La charanga La Sordera amenizó la fiesta de la espuma, el volteo de campanas y el disparo de cohetes.

Los pastores de Mazaleón fueron los encargados de dar este año el pregón de las fiestas de la localidad, que se estaba celebrando al cierre de esta edición. Una elección con la que el municipio quiere reconocer la trayectoria de un oficio históricamente ligado al territorio y poner en valor el papel de quienes han dedicado buena parte de su vida al cuidado de los rebaños y al mantenimiento del medio rural.

Manuel Viver y su hermano son actualmente los únicos pastores en activo en Mazaleón y compartieron protagonismo con Juan Antonio, Domingo y José Manuel, tres ganaderos ya jubilados. «Nunca piensas que puedes hacer el pregón de las fiestas de tu pueblo», explica Manuel Viver, quien reconoce que tanto él como su hermano recibieron la noticia con «mucha sorpresa». El homenaje supone también un reconocimiento a varias generaciones de pastores y a un oficio que atraviesa dificultades por la falta de relevo, la baja rentabilidad y el incremento de los costes.

Por delante, los vecinos de Mazaleón celebrarán sus fiestas hasta el domingo. Como novedad, estrenarán el desfile de carrozas, que promete y mucho con temáticas reivindicativas. La iniciativa surgió a través de redes sociales y ha superado las expectativas de la propia comisión. Serán once cuadrillas que participen. «No esperábamos tanta gente», reconoce Ainhoa Pellicer de la comisión de festejos.

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