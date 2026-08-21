Aguaviva da más horas de vida a sus alfombras de serrín

El día más identitario de Aguaviva se va acercando y esta vez lo hará repitiendo una variación en los horarios. El año pasado la lluvia de la víspera obligó a trasladar la procesión a la tarde, este cambio convenció y, tras una valoración entre las partes implicadas como son Ayuntamiento, Parroquia y Asociación Caliú, se decidió repetir este año.

El resultado del cambio forzado en 2025 repercutió en una mayor afluencia de personal durante toda la tarde, y un mayor disfrute de las alfombras. No dejan de ser obras de arte efímeras que llevan muchas horas de trabajo y buen hacer de la vecindad. "La participación fue muy alta de principio a fin de la procesión y se enlazó con la ronda nocturna. Nunca había visto a tanta gente todo el día en el pueblo, porque las tardes quedaban un poco vacías. Y, por otro lado, nos tenemos que adaptar al contexto climático y una procesión a las 14.00 a más 40 grados, quizá no sea lo adecuado teniendo en cuenta, además, que a esta procesión acude mucha gente mayor", dice el alcalde, Aitor Clemente.

El gran día de las Alfombras del Santísimo Misterio es el viernes 28 de agosto, día de San Agustín, pero la preparación sobre el terreno arranca la noche previa. A las diez de la noche, cuando el sol ya da la tregua de la jornada, los vecinos saldrán a las calles a trasladar al asfalto con tizas el dibujo de las plantillas.

El motivo de esta edición obedece a que 2026 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Año Internacional de la Agricultora. Con las alfombras se reconocerá la labor de la mujer en este ámbito tan destacado en el medio rural y también en Aguaviva, donde cada año se dedica a los servicios una feria.

Las Alfombras están protegidas a nivel regional como Fiesta de Interés Turístico de Aragón, y Bien de Interés Cultural Inmaterial. Sus vecinos con la asociación Caliú al frente son quienes las sacan adelante año tras año y quienes cuidan de teñir el serrín y seguir los pasos que coordina David Valencia, que se ocupa del diseño tal y como ya hiciera su padre durante años.

A las 8.00 del mismo viernes 28 llegará la hora de la verdad con el inicio de la elaboración de las alfombras rellenando con el serrín coloreado cada espacio dibujado en el suelo. Público y vecinos dispondrán de tiempo para admirarlas hasta las 18.00 cuando comience la procesión sobre ellas. Antes, a las 17.00, la cita será en la iglesia con la misa mayor de rigor con la que se dará por concluido el 550 aniversario que se empezó a conmemorar con la cita de 2025.

Programación

Jueves 27 de agosto

22.00 Inicio del dibujo de las alfombras sobre las calles de la localidad.

Viernes 28 de agosto

08.00 Comienzo de la elaboración de las alfombras de serrín

17.00 Misa Mayor acompañada por el grupo de jota de la Agrupación de Cuerdas y Voces del Bajo Aragón.

18.00 Procesión del Santísimo Misterio con la Banda de Música El Trinquete de La Mata de los Olmos.

22.00 Ronda Jotera a cargo de la Agrupación de Cuerdas y Voces del Bajo Aragón, con inicio en la Plaza de España.