Aguaviva engalana sus calles con las Alfombras del Santísimo Misterio y consolida el horario de tarde

Aguaviva ha vivido este viernes 28 de agosto uno de sus días más especiales del año. Las Alfombras del Santísimo Misterio han vuelto a llenar de color, tradición y emoción las calles del municipio en una jornada que, por segundo año consecutivo, se ha celebrado en horario de tarde. El cambio de horario ha permitido que cientos de vecinos de otras localidades se hayan acercado durante esta tarde estival para disfrutar de uno de los grandes acontecimientos de las fiestas de San Agustín.

Las Alfombras del Santísimo Misterio han sido, una vez más, la gran seña de identidad de Aguaviva. Un kilómetro de calles se ha cubierto con espectaculares mosaicos elaborados con serrín de colores, fruto del trabajo colectivo de los vecinos del municipio. La preparación ha comenzado durante la noche, cuando se han dibujado las plantillas sobre las que, durante la mañana, se ha ido colocando cuidadosamente el serrín teñido. Los diseños han permanecido expuestos hasta las 18.00, cuando la procesión del Santísimo Misterio ha recorrido las calles de la localidad.

En esta edición, el motivo elegido ha estado relacionado con la mujer agricultora. Con sus diseños, las Alfombras han querido reconocer la labor de la mujer en un ámbito fundamental para el medio rural y también para el municipio, donde cada año se dedica una feria al sector servicios. Esta alfombras están protegidas a nivel regional como Fiesta de Interés Turístico de Aragón y Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Pasadas las seis de la tarde, la procesión del Santísimo Misterio ha puesto el punto culminante a la jornada. En ella han participado autoridades, jóvenes del municipio y vecinos ataviados con sus mejores galas baturras, que han recorrido el kilómetro de alfombras de serrín mientras deshacían los motivos que habían llenado las calles durante todo el día. De esta forma, el gran 'El amor me lo fay fare', que ha coronado el motivo central, ha quedado desdibujado, como marca la tradición, apenas unas horas después de haber sido creado. Esa es precisamente una de las singularidades de esta fiesta.

El cambio de horario iniciado en 2025 se ha consolidado también en esta nueva edición. Aguaviva ha recibido durante toda la tarde a numerosos visitantes, que han podido disfrutar con mayor comodidad de los diseños y vivir de cerca una tradición que, una vez más, ha convertido al municipio en un punto de encuentro.