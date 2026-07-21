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21 JUL 2026|

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Aguaviva estrena depuradora tras más de diez años de espera: «El agua llegará más limpia al Bergantes»

El coste de la obra asciende a los 1,2 millones de euros tras la adjudicación del segundo contrato en octubre de 2025. Estará en funcionamiento desde la próxima semana

Presentación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aguaviva. / Gema Romero
Presentación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aguaviva. / Gema Romero

Gema Romero21 07 2026

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Aguaviva estrena depuradora más de diez años después de lo previsto, tras un primer proyecto “sobredimensionado”. El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha finalizado las obras de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, una infraestructura que mejorará el tratamiento de las aguas residuales del municipio.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha inaugurado este martes la instalación acompañado por el gerente del IAA, Luis Estaún, y el alcalde de la localidad, Aitor Clemente. “Permite mejorar la calidad del agua, y con ello también mejora de la calidad de nuestros ríos, de su biodiversidad y, sobre todo, la calidad de vida de nuestros pueblos”, ha destacado Biendicho.

En esta misma línea, el primer edil ha señalado que “Aguaviva verterá sus aguas de una forma limpia hacia el cauce del río Bergantes”. También ha mostrado su alegría ante la puesta en marcha de este servicio.

Más de una década de espera

Aitor Clemente llegó a la alcaldía en 2015 y, desde entonces, ha venido reivindicando la necesidad de una infraestructura de este calibre. “Nos encontramos encima de la mesa con un proyecto que entendíamos que estaba sobredimensionado y que utilizaba una tecnología que duplicaba el coste”, detalla. 

Ante esta situación, reivindicaron un nuevo proyecto que se ajustara a las necesidades de Aguaviva, y así surgió la obra de la depuradora que se estrenará los próximos días. “El coste se redujo considerablemente”, lo que permitió empezar a trabajar en la infraestructura.

Una infraestructura adaptada al municipio

Esta depuradora está pensada para 1.375 habitantes y tiene una capacidad de depuración de un caudal de 275 metros cúbicos diarios. Además, cuenta con una de las tecnologías más ecológicas, lo que permite un gran ahorro energético, tal y como ha detallado Biendicho.

La infraestructura estará en funcionamiento la próxima semana. / Gema Romero

La instalación emplea un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical, una tecnología basada en procesos naturales que combina un primer filtro plantado de flujo vertical no saturado y una segunda etapa de flujo vertical saturado en condiciones anaerobias.

Este modelo, similar al implantado en Castelserás, ha demostrado su fiabilidad y destaca por su reducido consumo energético y su bajo coste de explotación, lo que lo convierte en una solución especialmente adecuada para municipios de estas características.

Coste de la obra

La construcción de la infraestructura fue adjudicada inicialmente en agosto de 2022 por un importe de 977.745,95 euros (IVA incluido). Tras la paralización de las obras en enero de 2024 como consecuencia de la situación financiera de la empresa adjudicataria, el Instituto Aragonés del Agua resolvió el contrato y promovió una nueva licitación para completar las actuaciones pendientes.

El segundo contrato, adjudicado en octubre de 2025, permitió ejecutar la instalación de los equipos, las conducciones de reparto, la plantación de los humedales y la acometida eléctrica, además de incluir la explotación de la depuradora durante sus doce primeros meses de funcionamiento. La inversión definitiva destinada a esta infraestructura asciende a 1.160.028,52 euros (IVA incluido).

Depuradora de Valdealgorfa

La puesta en servicio de la EDAR de Aguaviva supone un nuevo paso en el desarrollo del Plan Especial de Depuración y permite seguir completando la red de infraestructuras de saneamiento de la provincia.

Con esta actuación, solo queda pendiente la ejecución de la futura EDAR de Valdealgorfa para completar el saneamiento de todas las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes de la provincia de Teruel.

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