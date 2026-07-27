Actualizado 12:51

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

27 JUL 2026|

Actualizado 12:51

Aguaviva lanza dos convocatorias para promocionar el municipio a través del diseño y la fotografía

Los concursos corresponden al cartel de la XXXI Feria de Productos y Servicios del Medio Rural y al XII Concurso de Fotografía de Aguaviva

Gigantes y dulzaineros en la plaza de Aguaviva / Ayuntamiento de Aguaviva
Gigantes y dulzaineros en la plaza de Aguaviva / Ayuntamiento de Aguaviva

David Boj27 07 2026

Comentar

Cultura y OcioFiestas patronales

El Ayuntamiento de Aguaviva ha abierto el plazo de los concursos para el diseño del cartel anunciador de la XXXI edición de la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural y el XII Concurso de Fotografía de Aguaviva. Ambas convocatorias tienen como objetivo fomentar la creatividad y la participación, al tiempo que contribuyen a difundir y poner en valor el patrimonio cultural, arquitectónico, natural, paisajístico y etnográfico del municipio.

El concurso de diseño del cartel elegirá la ilustración que anunciará la XXXI Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva, uno de los acontecimientos más destacados del calendario local. Desde hace más de tres décadas, la Feria se ha consolidado como un escaparate del medio rural y un espacio de encuentro entre el tejido económico, social y asociativo del territorio, atrayendo cada año a cientos de personas, combinando la actividad comercial y expositiva con una amplia programación cultural, gastronómica y de ocio.

Por su parte, el XII Concurso de Fotografía de Aguaviva invita a aficionados y profesionales a capturar la esencia del municipio a través de tres categorías temáticas. Cada una de ellas está dotada con un primer premio de 100 euros y dos accésits de 50 euros. Desde los perfiles del casco urbano y su patrimonio histórico hasta el entorno del río Bergantes, pasando por las calles, plazas, tradiciones, detalles arquitectónicos o escenas cotidianas, el concurso invita a descubrir Aguaviva desde nuevas miradas y a plasmar su esencia a través de la fotografía.

Además, como en anteriores ediciones, todas las fotografías presentadas se expondrán durante la celebración de la Feria, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar del talento de los participantes y descubrir una completa muestra de la riqueza patrimonial y paisajística de Aguaviva. En este caso, el plazo de presentación de las obras finalizará el 30 de septiembre.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Seis propuestas aspiran a asumir la cafetería de 'El Cuartelillo' de Alcañiz

La licitación está en proceso de adjudicación tras la presentación de las propuestas. Los proyectos recibidos tienen una visión a largo plazo, lo que podría aportar estabilidad al servicio

Comentar

Seis propuestas aspiran a asumir la cafetería de 'El Cuartelillo' de Alcañiz

Así suena ‘Veranonino’, la pegadiza oda rock a las vacaciones de Riply y Pernales

VÍDEO. El primer single de la banda para público familiar de Isabel Marco y Daniel Sancet ya está en todas las plataformas y le cantan al verano

Comentar

Así suena ‘Veranonino’, la pegadiza oda rock a las vacaciones de Riply y Pernales

Los cortafuegos de los agricultores consiguen frenar las llamas a las puertas de Molinos y Cuevas de Cañart

Tractoristas de Molinos, Gargallo, Los Olmos y Alloza labraron los campos para contener el incendio, que llegó a situarse a cuatro kilómetros de las Grutas de Cristal

Comentar

Los cortafuegos de los agricultores consiguen frenar las llamas a las puertas de Molinos y Cuevas de Cañart

Entre trincheras y fuego cruzado: Fayón rinde homenaje a los caídos en la Batalla del Ebro tras la recreación

FOTOGALERÍAS. Se entregó una corona de flores al monolito que inauguró el Ayuntamiento en el marco del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil. Se recreó desde el paso...

Comentar

Entre trincheras y fuego cruzado: Fayón rinde homenaje a los caídos en la Batalla del Ebro tras la recreación

Ilusión y orgullo en la presentación de las Majas y Majicas de Samper de Calanda

VÍDEO. Cinco majas mayores y tres majicas representarán al municipio durante el próximo año y animan a vecinos y visitantes a disfrutar de unas fiestas «familiares, acogedoras e inolvidables»

Comentar

Ilusión y orgullo en la presentación de las Majas y Majicas de Samper de Calanda

Andorra reúne a 110 personas en una jornada dedicada a Santiago Apóstol

La jornada de convivencia en el parque de San Macario sirvió también para avanzar en los proyectos de señalización del Camino y preparar el Año Santo 2027

Comentar

Andorra reúne a 110 personas en una jornada dedicada a Santiago Apóstol
Periódico del Bajo Aragón Histórico