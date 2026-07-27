El Ayuntamiento de Aguaviva ha abierto el plazo de los concursos para el diseño del cartel anunciador de la XXXI edición de la Feria de Productos y Servicios del Medio Rural y el XII Concurso de Fotografía de Aguaviva. Ambas convocatorias tienen como objetivo fomentar la creatividad y la participación, al tiempo que contribuyen a difundir y poner en valor el patrimonio cultural, arquitectónico, natural, paisajístico y etnográfico del municipio.

El concurso de diseño del cartel elegirá la ilustración que anunciará la XXXI Feria de Productos y Servicios del Medio Rural de Aguaviva, uno de los acontecimientos más destacados del calendario local. Desde hace más de tres décadas, la Feria se ha consolidado como un escaparate del medio rural y un espacio de encuentro entre el tejido económico, social y asociativo del territorio, atrayendo cada año a cientos de personas, combinando la actividad comercial y expositiva con una amplia programación cultural, gastronómica y de ocio.

Por su parte, el XII Concurso de Fotografía de Aguaviva invita a aficionados y profesionales a capturar la esencia del municipio a través de tres categorías temáticas. Cada una de ellas está dotada con un primer premio de 100 euros y dos accésits de 50 euros. Desde los perfiles del casco urbano y su patrimonio histórico hasta el entorno del río Bergantes, pasando por las calles, plazas, tradiciones, detalles arquitectónicos o escenas cotidianas, el concurso invita a descubrir Aguaviva desde nuevas miradas y a plasmar su esencia a través de la fotografía.

Además, como en anteriores ediciones, todas las fotografías presentadas se expondrán durante la celebración de la Feria, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar del talento de los participantes y descubrir una completa muestra de la riqueza patrimonial y paisajística de Aguaviva. En este caso, el plazo de presentación de las obras finalizará el 30 de septiembre.