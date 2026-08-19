Aguaviva prohíbe el baño en el Bergantes por la presencia de la bacteria e-coli

El Ayuntamiento de Aguaviva ha anunciado la prohibición del baño en el río Bergantes a su paso por el municipio. Las muestras tomadas este lunes 17 de agosto realizadas por el Servicio Provincial de Sanidad de Teruel, demostraron la contaminación microbiológica por el parámetro Escherichia coli, comúnmente conocida como E-coli. La Farmacéutica de Administración Sanitaria, tomó muestra de vigilancia sanitaria dentro del calendario de control de las zonas de baño.

Con este resultado, y por razones de seguridad de los bañistas, se prohíbe el baño en el Río Bergantes hasta que se restablezca el valor del parámetro alterado. Para eso, se procederá a tomar una nueva muestra el lunes 24 de agosto. Hasta entonces, y mientras se espera a los resultados, se alargará la prohibición.

Aitor Clemente, alcalde del municipio, señala la crecida del río del último fin de semana debido a las lluvias como posible origen de la alta carga microbiológica. Además ha señalado que "nos llamaron del 112 para desalojar la zona de baño. No era una crecida muy alarmante, pero si peligrosa para quienes se encontraban en la zona".