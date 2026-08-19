Actualizado 17:23

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

19 AGO 2026|

Actualizado 17:23

Aguaviva prohíbe el baño en el Bergantes por la presencia de la bacteria e-coli

El alcalde, Aitor Clemente, señala que la contaminación microbiológica podría estar relacionada con la crecida del caudal del río que se registró el pasado fin de semana

El río Bergantes a su paso por Aguaviva./ Ayto Aguaviva
El río Bergantes a su paso por Aguaviva./ Ayto Aguaviva

La COMARCA19 08 2026

Comentar

ActualidadMedio AmbienteSociedadSucesos

El Ayuntamiento de Aguaviva ha anunciado la prohibición del baño en el río Bergantes a su paso por el municipio. Las muestras tomadas este lunes 17 de agosto realizadas por el Servicio Provincial de Sanidad de Teruel, demostraron la contaminación microbiológica por el parámetro Escherichia coli, comúnmente conocida como E-coli.  La Farmacéutica de Administración Sanitaria, tomó muestra de vigilancia sanitaria dentro del calendario de control de las zonas de baño.

Con este resultado, y por razones de seguridad de los bañistas, se prohíbe el baño en el Río Bergantes hasta que se restablezca el valor del parámetro alterado. Para eso, se procederá a tomar una nueva muestra el lunes 24 de agosto. Hasta entonces, y mientras se espera a los resultados, se alargará la prohibición.

Aitor Clemente, alcalde del municipio, señala la crecida del río del último fin de semana debido a las lluvias como posible origen de la alta carga microbiológica. Además ha señalado que "nos llamaron del 112 para desalojar la zona de baño. No era una crecida muy alarmante, pero si peligrosa para quienes se encontraban en la zona".

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Carlos Magallón afina en Laredo su preparación para buscar una medalla en el Europeo sub-17

El levantador alcañizano completa diez días de concentración junto a deportistas de las federaciones aragonesa, catalana y asturiana antes de afrontar su segunda gran cita internacional del verano

Comentar

Carlos Magallón afina en Laredo su preparación para buscar una medalla en el Europeo sub-17

'Las brujas de Valdealgorfa' saltan a la escena teatral con indumentaria real de 1912 a cargo de Sempiterna

FOTOGALERÍA. La semana del eclipse programa la representación teatral con un elenco enfundado en prendas conservadas en el Espacio Indumentaria, que el próximo 5 de septiembre estrena exposición

Comentar

'Las brujas de Valdealgorfa' saltan a la escena teatral con indumentaria real de 1912 a cargo de Sempiterna

Rimauto consolida su crecimiento en Alcañiz con un nuevo taller de chapa y pintura

La empresa Rimauto, que comenzó su actividad en 2011 con cuatro trabajadores y una sola marca, cuenta actualmente con una plantilla de 22 personas. Las nuevas instalaciones permiten realizar todo...

Comentar

Rimauto consolida su crecimiento en Alcañiz con un nuevo taller de chapa y pintura

La protesta contra el ‘Porta a porta’ sale de Valdeltormo y busca firmas en todo el Matarraña

La plataforma vecinal prepara una recogida de firmas para reclamar transparencia sobre los costes, revisar las tasas y abrir el debate sobre el modelo de gestión de residuos

1

La protesta contra el ‘Porta a porta’ sale de Valdeltormo y busca firmas en todo el Matarraña

Los bomberos forestales, en huelga indefinida: «Hay cuadrillas incompletas, vehículos antiguos y parques bajo mínimos»

FOTOGALERÍA. Efectivos del operativo INFOAR y la Diputación de Teruel se movilizan en plena campaña de incendios para exigir una mejora en sus condiciones laborales a las instituciones

5

Los bomberos forestales, en huelga indefinida: «Hay cuadrillas incompletas, vehículos antiguos y parques bajo mínimos»

Mueren un bombero de la Diputación de Zaragoza y un operario en un incendio en un taller mecánico en Calatorao

Las llamas se han originado en torno a las 14.00 y el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos no salir de sus viviendas ante la importante cantidad de humo negro...

Comentar

Mueren un bombero de la Diputación de Zaragoza y un operario en un incendio en un taller mecánico en Calatorao
Periódico del Bajo Aragón Histórico