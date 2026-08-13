Alba Bautista dice adiós al Mundial tras una jornada marcada por los errores

La utrillense Alba Bautista ha cerrado este jueves su participación en el Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt sin poder alcanzar las finales. La deportista minera ha afrontado la segunda jornada con opciones de remontar tras un primer día irregular en los ejercicios de aro y pelota, pero los errores en mazas y cinta han terminado por dejarla fuera de la lucha por las 18 mejores del concurso completo.

Bautista ha comenzado este jueves con las mazas, ejercicio en el que una pérdida a mitad de la rutina ha condicionado su actuación. La gimnasta ha tenido que reajustar varias recepciones y ha terminado obteniendo 24.750 puntos. En cinta, posteriormente, ha mostrado una imagen más positiva en el apartado artístico, aunque una caída del aparato en el tramo final ha vuelto a penalizar su ejercicio.

Tras los cuatro aparatos, la de Utrillas ha terminado con 76.350 puntos, después de los 26.650 logrados en aro y los 24.950 de pelota del miércoles. De esta forma, Bautista no podrá disputar ni la final del concurso completo ni las finales individuales por aparatos.

El resultado supone un revés para la utrillense después de una temporada en la que había recuperado sensaciones tras un 2025 marcado por las lesiones. Su objetivo en Frankfurt era situarse entre las 18 mejores, pero los fallos han impedido que pueda luchar por ese objetivo en una cita mundialista que cierra antes de lo esperado.