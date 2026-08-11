Alba Bautista mide su resurgir a partir de este miércoles en el Mundial de Gimnasia Rítmica en Alemania

Alba Bautista vuelve a sentirse fuerte. La gimnasta de Utrillas afronta desde este miércoles el Mundial de Gimnasia Rítmica de Alemania con la confianza recuperada después de atravesar uno de los periodos más complicados de su carrera. Tras los Juegos Olímpicos de París, la aragonesa tuvo que hacer frente a sus propios fantasmas, tanto físicos como mentales, pero lejos de dejarse caer, decidió parar, reflexionar y reconstruirse. Ahora, en 2026, los resultados certifican su resurgir.

El campeonato del mundo se disputa del 12 al 16 de agosto y supone una nueva oportunidad para una Alba Bautista que llega a la cita internacional con tranquilidad y sin presión. Según explica en una entrevista concedida a la Agencia EFE, su prioridad pasa por que «el trabajo sea de calidad» y por demostrar sobre el tapiz la regularidad que ha ido recuperando durante los últimos meses.

La de Utrillas conoce bien el camino que ha tenido que recorrer para volver a sentirse competitiva. Los Juegos de París marcaron un punto de inflexión después de una temporada 2024 en la que había disfrutado y competido al máximo nivel. La presión llegó hasta el punto de estar pendiente del pabellón y de todo lo que sucedía a su alrededor, una situación que le hizo comprender que necesitaba trabajar también una parte que hasta entonces había quedado en segundo plano: la mental.

Reconstruirse para volver a competir

Después de París, Bautista tuvo que detenerse y empezar un proceso de reconstrucción de la confianza. El trabajo con psicólogos y, especialmente, el autodiálogo se convirtieron en herramientas fundamentales para volver a enfrentarse al escenario que tanto había llegado a intimidarla. Precisamente esas conversaciones consigo misma han terminado convirtiéndose también en uno de los elementos más reconocibles de la deportista en redes sociales, donde algunos de sus vídeos se han hecho virales.

A esas dificultades se sumó después un problema físico. Durante la temporada 2025, Bautista sufrió una lesión en el pie que la mantuvo alejada de las competiciones durante un largo periodo. Otro golpe en un momento delicado, pero que tampoco consiguió apartarla definitivamente de la élite.

Los resultados de la temporada avalan ese regreso. Bautista fue octava en el Grand Prix de Marbella y alcanzó además la sexta posición en la final de aro y la octava en la de pelota. En la Copa del Mundo Challenge de Portimao logró el bronce en la final de mazas, mientras que en el Campeonato de Europa de Varna terminó decimotercera en el concurso general, con un sexto puesto en aro y un séptimo en mazas.

A nivel nacional, la temporada también ha confirmado su recuperación. La gimnasta de Utrillas se proclamó subcampeona de España y consiguió dos oros, en aro y pelota, además de una plata en mazas durante el Campeonato de España celebrado en Guadalajara.

Un Mundial para confirmar el regreso

Todo ese recorrido permite a Bautista afrontar el Mundial alemán con una perspectiva muy diferente a la de hace dos años. La minera ya no llega únicamente para competir, sino para demostrar que vuelve a estar entre las mejores y que el camino de recuperación continúa avanzando. Su objetivo es claro: «meterme entre las 18 mejores para la final del concurso completo y estar en finales por aparatos».

La competición arrancará este miércoles 12 de agosto con la primera jornada de clasificación. La segunda jornada se disputará el jueves 13, mientras que el viernes 14 tendrá lugar la final individual del concurso general. El sábado 15 se completará la clasificación y se resolverá el concurso general, y el domingo 16 llegará el turno de las finales individuales por aparatos.

Bautista está encuadrada con España en el Grupo B de la clasificación del día 1, previsto inicialmente para las 10.30. En esa primera jornada compartirá turno con Suiza, Canadá, Cuba, Venezuela, Siria, Laos, Luxemburgo, Angola, Polonia, Finlandia y Costa Rica. El jueves volverá a competir en el mismo grupo, aunque el orden de salida se modificará y España está prevista inicialmente a las 9.00.

El sábado, en la jornada que incluye la resolución del concurso general, España competirá en el Grupo B, cuyo inicio está previsto para las 13.38. En ese turno estarán también Kazajistán, Portugal, México, Sudáfrica, Bulgaria, Lituania, Alemania, Kirguistán, Brasil, Estados Unidos, Finlandia, Australia y República Checa.

El Mundial representa así otro paso en el camino de Alba Bautista hacia Los Ángeles 2028. La gimnasta de Utrillas todavía tiene cuentas pendientes con los Juegos Olímpicos y ya piensa en una posible revancha en la próxima cita olímpica. Para ello, el primer gran objetivo llegará en 2027, cuando deberá situarse entre las 16 mejores del Mundial para mantener vivo ese sueño. Antes, sin embargo, toca Alemania. Y allí Bautista tratará de demostrar que, después de tocar fondo, ha vuelto a levantarse.