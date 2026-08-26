Alba Bautista termina séptima en la final All Around de los Juegos del Mediterráneo

Alba Bautista ha terminado séptima en la final All Around de los Juegos del Mediterráneo de Taranto. La gimnasta de Utrillas ha cerrado su participación con una puntuación total de 102.050 puntos, en una competición en la que ha llegado a la lucha por las medallas después de completar una destacado ronda clasificatoria.

La deportista utrillense ha afrontado la final con opciones reales de podio después de haber terminado tercera en la clasificación general con 80.850 puntos, solo por detrás de su compañera de la selección española Daniela Picó, primera con 82.950, y la rival turca. El resultado le ha permitido acceder a una final en la que se ha medido a las principales especialistas de los países participantes.

Una final marcada por el ejercicio de aro

Bautista ha comenzado la final con 25.450 puntos en mazas y ha continuado con una puntuación de 25.100 en cinta. El ejercicio de aro, sin embargo, ha condicionado sus opciones de luchar por las posiciones de cabeza. La utrillense ha obtenido 23.950 puntos en este aparato.

La gimnasta española ha cerrado su participación con un gran ejercicio de pelota, en el que ha conseguido 27.550 puntos, la segunda mejor puntuación de la final en este aparato. El resultado global de 102.050 puntos le ha situado finalmente en una discreta séptima posición.

El oro ha sido para la turca Hatice Gokce Emir, con 106.850 puntos, mientras que la española Daniela Picó se ha colgado la medalla de plata con 106.550. El podio lo ha completado la joven italiana Viola Sella, tercera con 105.700 puntos.

Una clasificación destacada para Alba Bautista

La séptima posición en el All Around empaña el destacado papel de Bautista en su estreno en estos Juegos del Mediterráneo. La gimnasta de Utrillas logró clasificarse durante la jornada del martes para las finales de los cuatro aparatos, una circunstancia que confirma su recuperación competitiva y su capacidad para volver a codearse con la élite internacional.

Durante la fase clasificatoria fue primera en aro y pelota, segunda en cinta y tercera en la clasificación general. En mazas, donde acabó octava, también consiguió el billete para la final. De esta forma, Taranto ha supuesto una nueva oportunidad para Bautista de recuperar sensaciones después de un periodo complicado y lo cierto es que no le ha terminado de servir para revertir los malos resultados cosechados en la Copa del Mundo.