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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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06 JUL 2026|

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Alcañiz amplía el horario de las piscinas y permite el acceso gratuito durante la ola de calor

También habrá acceso libre a las instalaciones de Valmuel y Puigmoreno, todas ellas estarán abiertas hasta las 21.00

Piscina de verano de Alcañiz./ L.C,
Piscina de verano de Alcañiz./ L.C,

Marina Monreal06 07 2026

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Durante una ola de calor como la que estos días azota el Bajo Aragón Histórico, para muchos la única solución es ponerse a remojo. Conscientes de ello, el Ayuntamiento de Alcañiz ha decidido ampliar el horario de sus piscinas municipales y también de las instalaciones de las pedanías, Valmuel y Puigmoreno. Todas ellas permanencerán abiertas hasta las 21.00, desde este martes y hasta el jueves

Además, la entrada a todas las instalaciones será gratuita en las mismas fechas, los días en los que se espera que llegue el pico de calor. En el caso de Alcañiz, la entrada gratuita deberá realizarse únicamente por la puerta principal de conserjería.

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