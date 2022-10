El Alcañiz C.F. femenino disputa su tercera temporada en 2ª Autonómica

El Alcañiz C.F. femenino ya suma sus primeras fechas de competición en la temporada 2022/23, la tercera consecutiva desde que el club alcañizano puso en liza a este equipo en la 2ª Autonómica. Asimismo, el equipo juvenil -en División de Honor- también ha comenzado ya una nueva e ilusionante temporada.

El conjunto femenino, dirigido por Ramón Igado, suma ya dos partidos en esta campaña. Eso sí, por el momento los resultados no han acompañado. Después de descansar en la 1ª jornada liguera, el equipo cayó goleado en Huesca por 8-0 y en este último choque, en la Ciudad Deportiva Santa María ante el Gancho, fueron superadas por 0-1 tras un gol en los últimos minutos. Pese a ello, el entrenador destaca el trabajo de las chicas y es positivo con las próximas jornadas. “Tuvimos la mala suerte de comenzar descansando la primera jornada. Vamos empezando y con ganas de ir cumpliendo objetivos. Sí que es cierto que nos suele costar arrancar porque cada año contamos con chicas nuevas que muchas de ellas no han jugado antes. Son hándicaps que otros equipos no tienen”, destacó el técnico del Alcañiz C.F femenino.

El equipo femenino del Alcañiz C.F. cuenta para esta temporada con 16 fichas, con jugadoras entre los 13 y los 21 años. Además, cabe destacar que estas chicas vienen de otros lugares más allá de Alcañiz (Calanda, Chiprana, Caspe, La Codoñera…) y que es el único conjunto que compite en fútbol 11 en todo el Bajo Aragón-Histórico. “Contamos con jugadoras que se hacen unos 40 kilómetros para ir y otros tantos para volver de entrenar. Tenemos en cuenta donde nos encontramos y las dificultades que ello supone”, añadió Igado.

El equipo juvenil, un año más con los mejores

Por su parte, el equipo juvenil -que un año más milita en Liga Nacional– lleva varias jornadas disputando una nueva campaña con los mejores equipos en el territorio aragonés. El Alcañiz juvenil acumula seis puntos después de seis partidos y actualmente ocupa la décimo tercera plaza. La única victoria cosechada fue en la jornada 2 ante el Balsas Picarral.