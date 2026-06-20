El Alcañiz C.F. presenta a Paula Ibáñez como nueva reina del club

Paula Ibáñez será la nueva reina del Alcañiz Club de Fútbol durante la temporada 2026/2027 tras recibir el relevo de Valeria Dobato en una ceremonia celebrada este fin de semana. La entidad blanquinegra cerró así la temporada con una jornada de convivencia en la que participaron familiares, socios, aficionados, miembros de la junta directiva y amigos del club.

«Es un poco el punto final a esta larga temporada deportiva», explicó el presidente del club, Antonio Navarro, quien destacó que la jornada permite reunir a toda la masa social de la entidad para compartir un momento de convivencia y recargar energías de cara al próximo curso.

Valeria Dobato despide un año «inolvidable»

Uno de los momentos centrales de la jornada llegó con la despedida de Valeria Dobato, reina saliente del Alcañiz C.F., quien puso fin a un reinado que, según reconoció, ha superado todas sus expectativas.

Durante su intervención, la joven no pudo evitar emocionarse al recordar un año intenso y lleno de experiencias. Entre aplausos y muestras de cariño de los asistentes, agradeció la oportunidad de representar al club durante las fiestas patronales y en los diferentes actos institucionales celebrados a lo largo del año.

«Ha sido una experiencia increíble, ha superado mis expectativas muchísimo», aseguró. Valeria destacó además el vínculo familiar que siempre ha mantenido con la entidad, ya que tanto su hermano, jugador del club durante años, como una de sus hermanas, que también fue reina anteriormente, han estado ligados al Alcañiz C.F.

Su despedida estuvo marcada por la emoción de cerrar una etapa especial y por la satisfacción de haber representado al club durante un año que definió como «inolvidable».

Paula Ibáñez: «Voy a dar lo mejor de mí»

Tras la despedida llegó el momento del relevo. Paula Ibáñez Borruey recibió oficialmente la banda que la acredita como nueva reina del Alcañiz Club de Fútbol para la temporada 2026/2027.

La joven afronta el cargo con ilusión, compromiso y responsabilidad. En su discurso recordó que su vínculo con el club nació gracias a su hermano Álvaro, jugador de la entidad, y aseguró que el sentimiento blanquinegro se vive desde el primer momento. «El corazón se te vuelve blanquinegro desde el primer minuto de partido. Es increíble cómo se vive la pasión aquí», señaló.

Paula recogió el testigo de Valeria agradeciendo el trabajo realizado por su predecesora y se comprometió a representar al club con el mismo entusiasmo. «Espero desempeñar este cargo con la mayor ilusión, compromiso y cariño posibles», afirmó.

La nueva reina reconoció que la propuesta llegó a través del presidente del club y que, tras hablarlo con su familia, decidió aceptar una oportunidad que considera un honor. «Ser reina de tu pueblo es algo muy especial», explicó. Durante el próximo año participará en actos festivos y sociales, representando al Alcañiz C.F. en las celebraciones patronales y en diferentes eventos institucionales de la ciudad.



















El Alcañiz C.F. hace balance de su crecimiento deportivo y social

Más allá del relevo de reinas, la jornada también sirvió para hacer balance de una temporada que el club valora de manera muy positiva. Antonio Navarro destacó que el Alcañiz C.F. cuenta actualmente con quince equipos y recordó que la principal misión de la entidad sigue siendo la formación de los jóvenes a través del deporte y la creación de un sentimiento de pertenencia.

Entre los logros deportivos de la temporada sobresalen los ascensos de los equipos infantil y cadete a Liga Autonómica, así como la destacada campaña del conjunto juvenil, que se quedó a las puertas del ascenso a Liga Nacional. Especial mención recibió la sección femenina, una apuesta estratégica del club en los últimos años. Tanto el equipo sénior como el cadete-infantil finalizaron líderes de sus respectivas competiciones, mientras que este último conquistó además el campeonato de Copa.

Navarro también subrayó el estreno del equipo de Liga DI para personas con discapacidad intelectual, una iniciativa que calificó como «un paso más allá» de los objetivos puramente deportivos. «Queremos romper barreras y que todas las personas se sientan integrantes de esta gran familia», afirmó.

Reivindicación de más apoyo institucional

Uno de los mensajes más contundentes de la jornada llegó durante la intervención del presidente, que insistió una mayor implicación de las administraciones públicas para sostener el crecimiento de una entidad que va mucho más allá de la competición deportiva.

El presidente agradeció la colaboración existente con el Ayuntamiento de Alcañiz y con la Diputación Provincial de Teruel, pero insistió en la necesidad de incrementar los recursos destinados al deporte base y a los proyectos sociales. «La dimensión social del Alcañiz va mucho más allá de jugar partidos los sábados y domingos. Muchas veces estamos carentes de recursos económicos para soportar toda esta estructura», manifestó. Navarro defendió que la inversión en deporte es una de las mejores herramientas para el desarrollo de la juventud y para fortalecer la cohesión social de la ciudad.

Las reivindicaciones del club encontraron respuesta en el concejal de Deportes, Eduardo Orrios, presente en la jornada. El edil agradeció el trabajo desarrollado por la entidad durante sus más de cien años de historia y aseguró que el Ayuntamiento seguirá respaldando al Alcañiz C.F. «Siempre hemos estado y estaremos con el Alcañiz Club de Fútbol», afirmó.

Orrios destacó especialmente el trabajo realizado con el fútbol femenino y con el equipo de discapacidad intelectual, iniciativas que, según señaló, reflejan la capacidad del club para adaptarse a las nuevas necesidades sociales. «Es un club que durante cien años ha inculcado valores como el esfuerzo, el compañerismo y la competición, llevando además el nombre de Alcañiz por toda la geografía aragonesa», concluyó.

Con el relevo ya oficializado y la temporada cerrada, el Alcañiz Club de Fútbol inicia una nueva etapa con Paula Ibáñez como reina y con el objetivo de seguir creciendo tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.