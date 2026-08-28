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28 AGO 2026|

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Alcañiz coge con ganas la vuelta de la fiesta de MotoGP a la plaza de España: «La ciudad invita a volver»

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Desde primera hora de la tarde vecinos y visitantes han llenado la calles para celebrar que el Gran Premio vuelve a tener acento aragonés

Marina Monreal28 08 2026

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Había ganas de volver a la plaza de España. Lo han dejado claro este viernes alcañizanos y visitantes. Desde primera hora de la tarde miles de personas han acudido a la llamada de la música y no se espera que el ambiente decaiga. Con el ayuntamiento como testigo, grupos de amigos y familias se han reunido en torno a la barra para celebrar que un año más -y ya van 17- MotoGP tiene acento aragonés.

A los alcañizanos se han unido moteros llegados de todos los puntos del país y del mundo. Para muchos, la travesía ha sido dura. En el caso de Manuel y sus amigos, llegaron el jueves desde Gran Canaria a Andorra, donde pasarán el fin de semana. «Pero Andorra la de Teruel, no el país, que tuvimos que comprobarlo varias veces», bromea. Han reconocido que para ellos lo de venir en moto ha sido imposible, pero que el objetivo era «venir a disfrutar de los mejores pilotos». «Es nuestra primera vez, pero no será la última».

En el caso de Hugo, ha llegado con sus grupo de amigos desde Santander. Este jueves observaban con curiosidad y camisetas a juego del Racing como el ambiente iba subiendo en la plaza. «Es la tercera vez que venimos, pero nunca habíamos estado en el pueblo. Nos han sorprendido los edificios y el ambiente es increíble», reconocía casi afónico después de una primera jornada en el circuito.

La tarde también ha permitido salir a las familias. Nicolás reconocía acompañado de sus padres que la decisión de venir desde Valencia llegó tras la victoria de España en el Mundial. «Fue la emoción del momento», contaban entre risas. «Queríamos conocer Alcañiz y la verdad es que es todo muy chulo, creemos que repetiremos porque esto es precioso», añadía su padre. Los tres han coincidido en que «Alcañiz invita a volver, aunque no sea para ver las motos».

Aún así, si había una persona feliz del triunfo de la fiesta en la plaza ese era el alcalde de la ciudad. Miguel Ángel Estevan ha reconocido que la imagen es «un auténtico orgullo». «Los alcañizanos me transmiten que esto es lo que queríamos. Estamos preparados para esto y para todo lo que nos venga», ha añadido. El primer edil ha defendido que llega una edición «de éxito» con muchos visitantes y que vuelve a demostrar que «Alcañiz respira motor».

Por delante todavía queda un largo fin de semana de fiesta, música, motos y adrelanina. Eso sí, después de una primera tarde de éxito, la plaza de España se vuelve a alzar como el enclave favorito del público.

Grupos de amigos, cuadrillas y familas llenan ya las calles de la ciudad./ M.M.R.

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