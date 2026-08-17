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17 AGO 2026|

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Alcañiz destina 12.000 euros a impulsar proyectos culturales de asociaciones locales

Las entidades podrán solicitar apoyo económico para iniciativas musicales, artísticas, audiovisuales y de difusión del patrimonio aragonés. El plazo concluye el 2 de septiembre de 2026

Explicación de las DOS Melocotón de Calanda y Jamón de Teruel. / La COMARCA
Explicación de las DOS Melocotón de Calanda y Jamón de Teruel. / La COMARCA

La COMARCA17 08 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y OcioEconomía

El Ayuntamiento de Alcañiz, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado para 2026 una línea de ayudas dotada con 12.000 euros destinada a financiar actividades y proyectos promovidos por asociaciones y entidades culturales sin ánimo de lucro. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica municipal y el plazo permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre de 2026.

La convocatoria tiene como objetivo colaborar económicamente con las entidades que fomentan la cultura en el municipio mediante la organización de actividades y eventos. Podrán optar a estas subvenciones las asociaciones o entidades culturales sin ánimo de lucro, con sede en Alcañiz, legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento.

Las ayudas se concederán mediante concurrencia competitiva y podrán financiar proyectos relacionados con el fomento de la cultura musical y de la actividad artística y creativa, así como iniciativas vinculadas al arte cinematográfico y a la producción fotográfica y audiovisual.

La convocatoria también contempla acciones dirigidas al fomento y difusión de la cultura aragonesa y del patrimonio cultural. Las bases completas y la documentación necesaria para optar a estas ayudas pueden consultarse en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alcañiz.

Las instancias deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañiz antes de que finalice el plazo el 2 de septiembre de 2026.

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