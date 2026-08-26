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26 AGO 2026|

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Alcañiz destinará 561.000 euros al mantenimiento y mejora de la Ribera del Río Guadalope

El contrato tendrá una duración inicial de dos años y abarcará 246.000 metros cuadrados, con actuaciones sobre zonas verdes, arbolado, pasarelas, mobiliario y áreas de descanso

Crecida del río Guadalope en Alcañiz tras el desembalse del pantano de Calanda por las lluvias de la Dana./ M. C.
Crecida del río Guadalope en Alcañiz tras el desembalse del pantano de Calanda por las lluvias de la Dana./ M. C.

Gema Romero26 08 2026

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Alcañiz

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La ribera del río Guadalope afrontará durante los próximos años trabajos de conservación y mejora. El Ayuntamiento de Alcañiz busca una empresa que asuma el mantenimiento de 246.000 metros cuadrados del parque fluvial mediante un contrato con un valor estimado de 560.985 euros, IVA incluido, una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga por otros dos años, hasta alcanzar un máximo de cuatro.

El pago correspondiente al periodo inicial se plantea dividido en dos anualidades de 274.117 euros. Las labores se centrarán en conservar los espacios verdes y los distintos elementos que integran el parque, entre ellos las pasarelas, el mobiliario urbano, las áreas de descanso, el arbolado y la vegetación.

El objetivo de la actuación es garantizar unas condiciones adecuadas de conservación, seguridad, funcionalidad, calidad paisajística y uso público. Los servicios incluidos tendrán carácter continuado, por lo que la empresa no solo deberá encargarse de los trabajos periódicos, sino también de aquellas intervenciones extraordinarias necesarias para mantener el parque en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad.

Actuaciones prioritarias tras avenidas y fenómenos adversos

Cuando se produzcan episodios extraordinarios, como avenidas del río, temporales de viento, nevadas, incendios, actos vandálicos u otras circunstancias que alteren de forma significativa el estado de conservación del parque, la adjudicataria tendrá que reorganizar los medios destinados al contrato para atender con prioridad las actuaciones necesarias.

El contrato establece también que deberá realizarse, como mínimo, una limpieza completa al año de cada uno de los azudes existentes. Los trabajos comprenderán la retirada de residuos, restos vegetales y otros materiales acumulados que puedan dificultar su funcionamiento o alterar las condiciones ambientales y paisajísticas del parque fluvial.

El servicio abarca igualmente todas aquellas actuaciones no programables que resulten necesarias para recuperar las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación del parque fluvial o de otros espacios verdes municipales incluidos dentro del objeto del contrato.

Estas intervenciones tendrán carácter prioritario frente a la programación ordinaria cuando así lo determinen los Servicios Técnicos Municipales. En esos casos, la adjudicataria deberá reorganizar los medios adscritos al servicio para atender las necesidades extraordinarias sin que ello suponga una modificación del objeto del contrato.

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