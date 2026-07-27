Alcañiz mantendrá el Aragón Sonoro en 2027 y defiende su carácter gratuito: «Ha venido para quedarse»

Alcañiz vibró este fin de semana al ritmo del Aragón Sonoro. Un festival más que consolidado y que ha reunido a más de 12.000 personas en la capital del Bajo Aragón. Es habitual que cuando una edición termina, la vista se ponga en la próxima edición.

Sin embargo, este año Luis Costa explicó en una entrevista a La COMARCA que necesitan «hacer una reflexión sobre todo lo que ha pasado este año. Hay que analizar la respuesta de la gente a nivel social, no solo el número de cabezas, y ver si habrá un Aragón Sonoro 2027 con nosotros en la organización».

Ante estas declaraciones, desde el Ayuntamiento de Alcañiz han asegurado la continuidad de la cita. «El Aragón Sonoro ha venido para quedarse. Aunque este equipo de gobierno no siga al frente del Consistorio en la próxima legislatura, es algo que no va a perderse», ha detallado Marta Alquézar, concejala de Festejos.

En este sentido, subraya que los «culpables» del éxito del festival es de El Veintiuno, la empresa oscense encargada de organizarlo. Alquézar considera que estas declaraciones son fruto del «cansancio» acumulado tras el evento, ya que hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de este proyecto que nació hace ya siete años. Además, asegura que han recibido una respuesta muy positiva de los asistentes.

Único festival en Aragón gratis

Se trata del único festival en Aragón cuya programación es completamente gratuita, a excepción del concierto de apertura que tiene lugar el jueves en el Auditorio Pui Pinos. En este sentido, Alquézar asegura que «los precios tendrán que ir incrementándose progresivamente año tras año» debido al esfuerzo económico que supone traer un cartel con referentes nacionales. Aunque subraya que no se plantean cerrarlo y poner una entrada para poder acceder. «La esencia del Aragón Sonoro es su gratuidad», señala.

Así, asegura que desde el Consistorio comentarán la situación con la empresa promotora para que continúe trabajando para hacer posible una nueva edición. Aunque si finalmente no es posible, buscarán otra empresa que quiera hacerse cargo, pero asegura que «esta situación no llegará a darse porque hablarán con ellos».

Esta polémica, en parte, motivada por los comentarios de los asistentes respecto a los elevados precios que iban a tener las bebidas en las barras. Algo por lo que, ante las críticas recibidas, decidieron mantener los precios de la edición anterior.

En estos momentos en los que el coste de la vida aumenta, hay que asumir que si se quiere mantener este festival tendrá que pasar por un aumento de los precios, aunque sin poner entradas para poder asistir. Marta asegura que la gente que critica los precios es porque «no conoce este mundo». «Hay que tener la mirada más abierta. Si vas a cualquier otro festival ves que los precios están dentro de ese rango», concluye Alquézar.