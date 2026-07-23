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23 JUL 2026|

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Alcañiz prohíbe el baño en la piscina municipal por la presencia de una bacteria

Se están realizando tareas de hipercloración y recirculación de agua para reestablecer los parámetros. El solarium y la zona de las duchas permanece abierto

Piscina de verano de Alcañiz./ L.C,
Piscina de verano de Alcañiz./ L.C,

Gema Romero23 07 2026

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Alcañiz

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El baño en las piscinas municipales de Alcañiz queda prohibido tras las últimas analíticas realizadas por el Servicio Provincial de Sanidad de Teruel, debido a la contaminación microbiológica de e-coli en su nivel más alto. Desde el organismo se ha trasladado al Ayuntamiento de Alcañiz la resolución tras la toma de muestra de vigilancia sanitaria realizada este miércoles y dentro del calendario de control de las piscinas municipales.

Con este resultado, y "por razones de seguridad de los bañistas", el agua no es apta para el baño por lo que las piscinas permanecerán cerradas, al menos, durante la tarde de este jueves. En estos momentos se está trabajando en realizar las tareas correctoras y establecer los parámetros. "Estamos haciendo una hipercloración, recirculación del agua y limpieza y desinfección de superficies", detalla Eduardo Orrios, concejal de Seguridad Ciudadana.

La zona del solarium y de las duchas permanecen abiertas al público y el acceso es habitual a través de la adquisición de la entrada. Sin embargo, "antes de que los usuarios adquieran su entrada les avisamos de esta prohibición", subraya Orrios. Tras las tareas de desinfección y limpieza, este viernes por la mañana volverán a tomarse muestras para determinar si el agua cumple con los parámetros sanitarios exigidos por la normativa vigente.

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