Alcañiz reabre parcialmente instalaciones deportivas municipales a partir del 18 de mayo

En el marco de la desescalada en Fase 1 de la situación creada por el Covid-19, el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz reabrirá varias instalaciones deportivas municipales de exterior desde el próximo lunes, 18 de mayo, para abonados.

El uso de las instalaciones parcialmente abiertas requiere la reserva previa a través del correo

electrónico deportes@alcaniz.es, con al menos 24 h. de antelación, identificando con nombre y dos apellidos las personas para las que se efectúa la reserva. A través del mismo correo electrónico se contestará sobre la reserva concedida. El horario posible de utilización será de lunes a viernes de 8.30 a 21.30 , sábados y domingos de 8.30 a 14.30 en periodos de una hora coincidiendo con las medias horas. Sólo se podrá reservar una hora por periodo (mañana/tarde). El acceso se hará por el portalón de acceso de vehículos existente entre la pista de hockey y la casa del deporte que se abrirá 2 minutos antes de las medias horas en punto para salida de usuarios y 2 minutos para la entrada de los que usuarios que hayan efectuado su reserva. El no respeto de estas normas puede conllevar la perdida de derecho a nuevas reservas.

Además, no es posible la utilización de vestuarios, por lo que los usuarios vendrán ya cambiados del exterior. Por otra parte, se procurará no usar los aseos salvo extrema necesidad; cada usuario se traerá su propia hidratación, procurando no beber de los grifos de los aseos. La práctica deportiva será individual o con un máximo de 2 personas entre las que no puede haber contacto físico pero si intercambio de pelota o bola de juego guardando las distancias de seguridad.

Las instalaciones para las que se puede solicitar reserva son: Pista de atletismo, 1 persona por calle; 4 Pistas de tenis, 2 personas por pista, NO se permite el juego de dobles; Campo de fútbol, reserva de un máximo de 2 personas por área de portería (6 porterías), donde se realizará el juego; 2 Pistas de fútbol sala, con 2 personas por cada mitad de campo.

En cuanto a las Tasas por estos usos, a los abonados al Servicio se les reactivará la parte proporcional de la cuota de abono desde el momento de efectuar la reserva (desde el 18 de mayo

hasta el 30 de junio). Los no abonados no podrán acceder a las instalacione a las instalaciones, hasta nuevo aviso. Por lo que respecta a medidas de seguridad, el personal del SMD, cuando esté en contacto con los usuarios (momentos de entrada y salida), llevará mascarilla. Las puertas de entrada y salida serán manipuladas por el personal del SMD, por lo tanto no habrá ningún contacto por parte de los usuarios, no siendo necesario dispensadores de gel hidroalcohólico.