Alcañiz recibirá 5 millones de euros del Gobierno central y el PSOE denuncia la «mala gestión» del PP

El PSOE de Alcañiz se muestra preocupado por la situación financiera municipal y ha trasladado su malestar en una nota de prensa, donde denuncia la mala gestión presupuestaria. Asimismo, destacan la “cantidad récord” que la ciudad recibirá este año a través de las entregas a cuenta del Estado gestionadas por el Gobierno de España. En total, el consistorio recibirá 5.170.000 euros, una cifra significativamente superior a los 3,5 millones de euros que se incorporó en el último de los presupuestos del anterior equipo de gobierno socialista.

Este incremento de 1,7 millones de euros en la financiación estatal ha servido a los socialistas para denunciar lo que consideran una “mala gestión” por parte del actual equipo de gobierno municipal. Ignacio Urquizu, portavoz del PSOE , ha criticado con dureza la situación financiera local, señalando que "en estos tres años de gestión no solo han dilapidado la herencia recibida de 4,2 millones de euros de remanentes de los que solo quedan 270.000 euros en las cuentas corrientes, sino que además han incrementado de forma sustancial la deuda y el último de sus presupuestos generó un déficit de 4 millones de euros".

Para los socialistas, resulta alarmante que, a pesar de contar con muchos más recursos que en años anteriores gracias al apoyo del Ejecutivo central, el actual equipo de gobierno se muestre “incapaz de generar actividad, de generar ingresos y, además, de controlar el gasto”. Urquizu ha calificado la situación como un “descontrol evidente” de las cuentas públicas derivado de una falta de "capacidad de gestión".

El portavoz socialista ha incidido en que estas transferencias del Estado y la participación en los tributos nacionales son pilares maestros de la economía local, ya que permiten costear el funcionamiento diario de la ciudad, sus actividades y las inversiones necesarias. En este sentido, ha recordado que, desde que el PSOE asumió el Gobierno de España, estas partidas han experimentado crecimientos anuales constantes hasta alcanzar “cifras desconocidas” hasta el momento.

"El Gobierno central sí se preocupa por la financiación de los Ayuntamientos, al contrario de lo que está haciendo Azcón", ha dicho el portavoz socialista señalando que el fondo municipal del Gobierno de Aragón es otro de los ingresos fundamentales para los consistorios "y desde que el PP está al frente del Ejecutivo autonómico apenas se han incrementado".

Para Urquizu, estas cifras récord en la financiación de los ayuntamientos por parte del Gobierno de España ejemplifican "el compromiso" del PSOE con el municipalismo, frente a la "inacción" del gobierno autonómico del PP y la "incapacidad" del gobierno municipal.