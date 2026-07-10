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10 JUL 2026|

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Alcañiz recomienda no bañarse en La Estanca por la presencia de una bacteria

Según la última analítica el agua presenta contaminación microbiológica al incumplir el parámetro de Escherichia Coli, comúnmente conocida como E-coli. El baño es "no recomendado" hasta nuevo aviso

Aviso difundido por el Ayuntamiento en el que se alerta de que el baño en La Estanca es 'No recomendado'. / LC
Aviso difundido por el Ayuntamiento en el que se alerta de que el baño en La Estanca es 'No recomendado'. / LC

La COMARCABeatriz Severino10 07 2026

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El baño en La Estanca queda "no recomendado" tras las últimas analíticas realizadas por el Servicio Provincial de Sanidad de Teruel, debido a la contaminación microbiológica por el parámetro Escherichia coli, comúnmente conocida como E-coli (1100 ufc/100 ml). Desde el organismo han trasladado la situación al Ayuntamiento de Alcañiz, detallando que el pasado lunes 6 de julio, la Farmacéutica de Administración Sanitaria, tomó muestra de vigilancia sanitaria dentro del calendario de control de las zonas de baño en la delimitada en el embalse La Estanca.

Con este resultado, y "por razones de seguridad de los bañistas", no se recomienda el baño en La Estanca hasta que se restablezca el valor del parámetro alterado. Para eso, se procederá a tomar una nueva muestra el martes 14 de julio. Hasta entonces, y mientras se espera a los resultados, se alargará la recomendación.

"Se ha procedido a señalizar la zona de baño, frente al camping también, y se está difundiendo en los canales de información del Ayuntamiento. De momento es una recomendación y esperaremos a la semana que viene", apunta el concejal de Medio Ambiente, Ramiro Domínguez. Cabe recordar que esta situación ya se vivió en 2024. Entonces, la sucesión de malos resultados convirtió la recomendación en prohibición de baño.

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