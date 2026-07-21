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21 JUL 2026|

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Alcañiz reforzará la limpieza viaria y de jardines con la contratación de cuatro trabajadores

Los profesionales se incorporarán a la plantilla a través una subvención del programa JOVEM del INAEM dotada con 75.555 euros

Un operario de Alcañiz trabajando en labores de limpieza / Ayuntamiento
Un operario de Alcañiz trabajando en labores de limpieza / Ayuntamiento

La COMARCA21 07 2026

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Alcañiz

Actualidad

Cuatro trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se incorporarán a la plantilla de la brigada de limpieza y mantenimiento de parques y jardines del Ayuntamiento de Alcañiz mediante una subvención del Instituto Aragonés de Empleo, INAEM. Esta subvención se enmarca en el programa JOVEM que persigue la inserción en el mercado laboral de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y está dotada con 75.555,20 euros.

El Ayuntamiento de Alcañiz ha contratado en concreto a dos operarios de limpieza viaria y a dos peones de jardinería que se incorporarán durante la primera semana de agosto y realizarán estas labores durante un periodo de diez meses.

El programa JOVEM es una línea de subvención destinada a entidades públicas locales, universidades y entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Entre los requisitos figura que los beneficiarios deben de ser menores de 30 años en la fecha de inicio del contrato subvencionado.

Este programa busca favorecer la empleabilidad, la mejora de las competencias profesionales y la adquisición de experiencia laboral de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través de su participación en proyectos de interés general y social promovidos por entidades locales, organismos, corporaciones y empresas públicas, universidades y entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo, que se ejecuten o presten en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Estos programas se han demostrado eficaces para la adquisición de experiencia laboral y competencias profesionales para los trabajadores contratados, mejorando sus perspectivas laborales a la vez que ejecutan trabajos de interés general y social para las comunidades.

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