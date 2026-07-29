Alcañiz tendrá una plataforma logística en El Regallo de 2,6 millones de metros cuadrados: «Supone un Bajo Aragón con más oportunidades»

El Bajo Aragón Histórico tendrá un nuevo polígono industrial con sede en Alcañiz. Este miércoles ha tenido lugar la firma del protocolo que va a impulsar la implantación y el desarrollo de una nueva plataforma logística industrial en El Regallo. El documento ha sido suscrito por el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial y presidente de Aragón Plataforma Logística (APL), Octavio López, y el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, con el objetivo de coordinar la planificación, el desarrollo, la implantación y la puesta en funcionamiento de esta infraestructura estratégica, que pasará a formar parte de la Red de Plataformas Logísticas de Aragón.

Aunque por el momento no se conocen datos de inversión y número de empresas que albergará, se sabe que tendrá una extensión aproximada de 2.600.000 metros cuadrados. En este sentido, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, ha asegurado que esta acción «forma parte de una misma visión de futuro con un Bajo Aragón más fuerte, mejor conectado y con más oportunidades para nuestros jóvenes y nuestras empresas».

Por su parte, el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha asegurado: «Este es el lugar perfecto para atraer empresas de Cataluña y Valencia». Asimismo, ha señalado la importancia de la unidad de todos los partidos políticos en este tipo de cuestiones: «La logística ha sido siempre una apuesta estructural de presente y de futuro, consensuada por todas las fuerzas políticas».

Desarrollo mediante PIGA

El protocolo establece que el Gobierno de Aragón impulsará la declaración de Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), lo que permitirá agilizar su tramitación administrativa y urbanística. Asimismo, propondrá a Aragón Plataforma Logística como promotor inicial del proyecto, favorecerá la captación de inversiones y operadores logísticos y promoverá líneas de apoyo para el desarrollo de infraestructuras, urbanización, empleo y formación vinculadas a la nueva plataforma.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz colaborará en la definición técnica y territorial del ámbito de actuación, pondrá a disposición los suelos municipales incluidos en el proyecto, impulsará las mejoras necesarias en los accesos y servicios urbanos y desarrollará acciones de promoción económica para atraer empresas e inversiones. Además, trabajará conjuntamente con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) para favorecer la formación y cualificación de trabajadores que puedan incorporarse a las futuras empresas que se instalen en el nuevo espacio logístico-industrial.

Atracción de empresas estratégicas

Para Miguel Ángel Estevan, esta nueva apuesta logística en el Bajo Aragón «responde a la creciente demanda de suelo logístico e industrial de calidad en el Bajo Aragón, favoreciendo la implantación de empresas vinculadas a sectores estratégicos como la logística, la automoción, la movilidad sostenible, la industria agroalimentaria o la innovación tecnológica». Su proximidad a Motorland Aragón, ha recordado, abre además la puerta «a generar importantes sinergias con el ecosistema empresarial e industrial ya existente en torno al circuito y a las actividades de investigación y desarrollo asociadas a él».

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, periodo durante el cual el Gobierno de Aragón, APL y el Ayuntamiento de Alcañiz coordinarán las actuaciones necesarias para hacer realidad una infraestructura llamada a convertirse en un nuevo motor de desarrollo para el Bajo Aragón y en un elemento clave para reforzar el liderazgo logístico de la comunidad autónoma.

Nueva reivindicación de la A-68

Estevan también ha aprovechado la ocasión para reivindicar nuevamente el desdoblamiento de la N-232 y la creación de la A-68. «Estoy convencido de que la plataforma logística industrial del Regallo y Motorland son dos razones de enorme peso para seguir impulsando una infraestructura que mejorará la seguridad, la competitividad y la capacidad de atraer empresas e inversiones», ha reclamado.

Por su parte, el consejero ha señalado que la nueva autovía no será una realidad hasta que se produzca un cambio de gobierno en España. «Seguramente tendrá que llegar un gobierno nuevo a España para solventar las autovías de Teruel, la A-68, los cercanías entre Zaragoza y Huesca, y tantas infraestructuras necesarias», ha dicho.