Alcañiz traslada al recinto ferial la fiesta nocturna de Carnaval

La fiesta de disfraces de este Carnaval 2022 se celebrará finalmente en el recinto ferial la noche del sábado al domingo y no en la discoteca London como se había anunciado en la programación y para lo que ya se habían despachado entradas. De hecho, esta suspensión que achacaron a «causas ajenas» era anunciada por la propia sala en sus redes sociales la tarde del jueves indicando el horario y lugar de devolución de las entradas.

La concejal de Festejos del Ayuntamiento de Alcañiz, Irene Quintana, ha explicado que la fiesta de Carnaval en la London se ha cancelado porque la licencia de la discoteca no está en vigor. «Se ha estado trabajando desde principios de esta semana para intentar solucionar la licencia, pero la documentación que presentaron este jueves no fue suficiente y se les ha denegado», ha detallado Quintana. Respecto a por qué el cartel que difundió el consistorio contenía información sobre la fiesta de la London, la concejal explica que desde la concejalía de Festejos desconocían que la discoteca carecía de licencia y que fueron informados por los propios técnicos del Ayuntamiento de la situación a posteriori. En ese momento, se empezó a trabajar, sin éxito finalmente, en que la discoteca tuviera los permisos en regla.

También el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, ha aclarado a través de las redes sociales que cuando el consistorio organizó el Carnaval de este año consideraron que no debían hacer competencia a los bares. «Partimos de la base que debíamos ayudar a los negocios nocturnos. Durante esta pandemia son los que más restricciones han tenido y han estado cerrados durante mucho tiempo. Por ello, creíamos que no debíamos hacerles la competencia desde el Ayuntamiento de Alcañiz, organizando nosotros una fiesta. Hablamos con ellos y repartimos los distintos eventos», ha explicado en una publicación de Facebook. Asimismo ha señalado que después de que los servicios técnicos del consistorio no autorizaran la apertura de la única discoteca de la ciudad «ofrecieron a la London un recinto municipal para que organizara la fiesta en otro lugar, pero decidieron no hacerlo», algo que Urquizu «respeta profundamente».

Con el fin de encontrar una alternativa, el Ayuntamiento junto a los establecimientos implicados en la programación de Carnaval presentada hace unos días, acordó en la mañana de este viernes trasladar la fiesta al recinto ferial a partir de las 2.00 con ‘djs’ y animación. La velada está organizada por la empresa de eventos Masterpop en colaboración con los establecimientos de ocio nocturno Monkey Room, La Gruta, El Camel y Treze. «Estoy muy agradecida a los bares, porque en cuanto les hemos trasladado nuestra idea de celebrar la fiesta en el recinto ferial se han puesto a trabajar para que fuera posible. No queríamos que los alcañizanos se quedaran sin celebración de Carnaval», ha señalado Quintana.

En la misma línea, Ignacio Urquizu ha subrayado que desde el Ayuntamiento «siempre han querido que los jóvenes pudieran disfrutar del carnaval» y que «ahora que ya estamos en una situación de mayor normalidad, es justo recuperar el tiempo perdido». «A última hora, los acontecimientos no nos ayudaron mucho. Pero gracias a Irene, personal del Ayuntamiento y los bares de Alcañiz, junto con una empresa de espectáculos, podremos celebrar el carnaval como se merece. Barajamos otras alternativas como ampliar horarios, pero esta solución es mejor. Espero que los jóvenes disfruten como se merecen este carnaval», ha añadido.

El resto de actos se mantienen sin variaciones y previa a esta fiesta de madrugada que empezará a las 2.00 en el recinto ferial, a las 00.00 los locales participantes han organizado un recorrido por las principales zonas de ocio nocturno en el casco de la ciudad, amenizado por la charanga Los Sonaos, grupo cuyo repertorio abarca temas musicales que van desde pasodobles y piezas clásicas hasta las canciones mas actuales. «Sus ocho miembros aseguran animación completa durante todo el recorrido de la charanga», dicen.

Desfile de disfraces infantil

A las 17.00, en los aledaños del antiguo Centro de Salud darán comienzo al Pasacalles Infantil, organizado por el Ayuntamiento, y en el que participarán los grupos de animación Efimer y El Políglota Teatro, con la amenización musical y sonora del grupo de batucada alcañizano Alcabatuk.

El recorrido discurrirá por avenida Aragón, avenida Galán Bergua, plaza San José, Subida del Teatro, plaza España, Calle Alejandre y Calle Blasco para dar la vuelta y volver a plaza España. «Será el turno de los más pequeños y sus familias, a los que se ha preparado un recorrido repleto de animaciones que fomentarán la participación con el disfraz como referencia. Y posteriormente llegará el turno de los más jóvenes, sea cual sea su edad, para quienes el sector hostelero de Alcañiz ha preparado también un buen plan», concluyen.