Alcañiz vence al frío y procesiona al Santo Ángel con la colaboración de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo

Con la chaqueta puesta y mucha expectativa han recibido este jueves los alcañizanos al Santo Ángel Custodio. No hay 10 de septiembre más especial para los vecinos de la capital bajoaragonesa y lo han vuelto a demostrar en una procesión en la que la asociación El Cachirulo ha sido la encargada de portar al santo en hombros por las calles, a diferencia del resto de años que era la Policía Local.

Desde primera de hora de la mañana el trasiego ya se notaba alrededor de la iglesia Santa María la Mayor y tras casi una hora han partido para recorrer la parte baja de ciudad. Se ha contado con la colaboración de la Asociación Musical Lira Alcañizana. También se ha podido ver a las reinas y Zagalicas Reales abriendo la procesión junto a sus familiares, que no han dudado en fotografiar el momento. Muchas de ellas ya cuentan con la experiencia de sus hermanas como reinas y de hecho, allí estaba alguna junto a ellas para disfrutar de la procesión del Santo Ángel Custodio.

Procesión del Santo Ángel Custodio este jueves en Alcañiz. / A.Z

Otro de los momentos estrella de la mañana ha sido la recepción de los Alcañizanos Ausentes en el teatro municipal. Allí, todo el que ha querido ha mostrado a la corporación municipal sus peticiones y preguntas para mejorar la ciudad.

Esta tarde tendrá lugar el fútbol vaca, donde se anunciará a los ganadores de las carrozas. Las patronales se alargarán hasta el próximo sábado. Todavía queda disfrutar de los cinco tributos, más toros de fuego o los castillos de fuegos artificiales, entre otros.