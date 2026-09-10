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10 SEP 2026|

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Alcañiz vence al frío y procesiona al Santo Ángel con la colaboración de la Asociación del Cachirulo Teresa Salvo

FOTOGALERÍA. La localidad vive uno de sus días grandes con la celebración del segundo patrón de la capital del Bajo Aragón. La recepción de los Alcañizanos Ausentes ha servido para proponer y preguntar sobre la ciudad

Procesión del Santo Ángel Custodio este jueves en Alcañiz. / A.Z
Procesión del Santo Ángel Custodio este jueves en Alcañiz. / A.Z

Alba Zurita10 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Con la chaqueta puesta y mucha expectativa han recibido este jueves los alcañizanos al Santo Ángel Custodio. No hay 10 de septiembre más especial para los vecinos de la capital bajoaragonesa y lo han vuelto a demostrar en una procesión en la que la asociación El Cachirulo ha sido la encargada de portar al santo en hombros por las calles, a diferencia del resto de años que era la Policía Local.

Desde primera de hora de la mañana el trasiego ya se notaba alrededor de la iglesia Santa María la Mayor y tras casi una hora han partido para recorrer la parte baja de ciudad. Se ha contado con la colaboración de la Asociación Musical Lira Alcañizana. También se ha podido ver a las reinas y Zagalicas Reales abriendo la procesión junto a sus familiares, que no han dudado en fotografiar el momento. Muchas de ellas ya cuentan con la experiencia de sus hermanas como reinas y de hecho, allí estaba alguna junto a ellas para disfrutar de la procesión del Santo Ángel Custodio.

Procesión del Santo Ángel Custodio este jueves en Alcañiz. / A.Z

Otro de los momentos estrella de la mañana ha sido la recepción de los Alcañizanos Ausentes en el teatro municipal. Allí, todo el que ha querido ha mostrado a la corporación municipal sus peticiones y preguntas para mejorar la ciudad.

Esta tarde tendrá lugar el fútbol vaca, donde se anunciará a los ganadores de las carrozas.  Las patronales se alargarán hasta el próximo sábado. Todavía queda disfrutar de los cinco tributos, más toros de fuego o los castillos de fuegos artificiales, entre otros.

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