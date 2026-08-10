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11 AGO 2026|

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La alcañizana Eva Morraja y Denis Lorda se imponen en las tradicionales carreras pedestres de La Puebla de Híjar

La prueba del Día de Pedro Sierra reúne a doce hombres y tres mujeres en la categoría absoluta y a una veintena de niños en las carreras infantiles

Denis Lorda y Eva Morraja durante la tradicional jota de los pollos / Cedida
Denis Lorda y Eva Morraja durante la tradicional jota de los pollos / Cedida

Jesús Burgos10 08 2026

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Deporte

La Puebla de Híjar volvió a rendir homenaje a Pedro Sierra con sus tradicionales carreras pedestres, una de las citas deportivas más arraigadas de las prefiestas de la localidad. La jornada, celebrada este domingo en la plaza de España y las calles del centro, estuvo marcada por un gran ambiente y por la participación de corredores de diferentes puntos del territorio.

En la categoría absoluta masculina, la victoria fue para Denis Lorda, de Zuera, por delante del zaragozano Nacho Dieste. El podio lo completó el local Eduardo Clavería, corredor del Tragamillas de Alcañiz. En la clasificación femenina, Eva Morraja, de Alcañiz, fue la vencedora, seguida de Mónica Gareta, con vínculo en La Puebla de Híjar, y de Chabeli Cuevas.

La prueba absoluta contó con la participación de doce hombres y tres mujeres y, como es tradición, no se tomó el tiempo de los participantes. Los cuatro primeros clasificados masculinos y femeninos recibieron premios en metálico, con una cuantía de 100, 70, 30 y 20 euros.

Un circuito convertido en espectáculo

Uno de los elementos más característicos de las carreras pedestres de La Puebla de Híjar son las primas que se reparten durante la competición. Los corredores completaron vueltas por la calle Mayor y la Plaza de España, con diferentes cantidades en metálico en juego a lo largo de la prueba. De esta forma, cada vuelta se convierte en un pequeño sprint en el que los participantes buscan hacerse con el premio.

El colaborador de la prueba, Celedonio García, ha destacado precisamente este formato como uno de los grandes atractivos de la cita. Las primas, habitualmente de diez euros, pueden incluso modificar el desarrollo de la carrera, ya que los favoritos deben decidir cuándo disputar cada sprint y cuánto esfuerzo invertir antes de la llegada final.

La lluvia obligó además a realizar una pequeña pausa de alrededor de diez minutos. La primera prueba de los más pequeños estuvo acompañada por lluvia e incluso algo de granizo, pero el agua dio una tregua y permitió recuperar rápidamente la actividad. «Un ambientazo extraordinario», ha resumido García sobre una jornada en la que el público volvió a volcarse con la carrera.

En las categorías infantiles participaron corredores nacidos desde el año 2023. La prueba de los más pequeños estuvo marcada por el acompañamiento de sus padres, mientras que el resto de carreras se organizaron por franjas de edad y contaron con regalos para todos los participantes. Entre los vencedores de las diferentes categorías estuvieron Diego Rey, Alex Otero, Julia Herranz, María Rey, Tomás Díez, Marta Martínez, Tiago Lorda, Paula Martínez y Adam Toufik.

Una tradición con siglos de historia

Las carreras pedestres de La Puebla de Híjar forman parte de una tradición deportiva con una historia que se remonta varios siglos. García ha explicado que existen referencias documentadas en Aragón desde el siglo XVI y que estas pruebas evolucionaron desde las antiguas «corridas de pollos», en las que el vencedor recibía un pollo como premio, hasta las actuales carreras pedestres con premios económicos.

La cita de La Puebla se celebra en honor a Pedro Sierra, histórico atleta que fue campeón de España de maratón en tres ocasiones, batiendo además el récord nacional en esas tres victorias. Durante cerca de una década mantuvo el récord español de la distancia y también destacó como internacional y como integrante de la selección aragonesa de cross.

La jornada mantiene además algunos de los rituales asociados históricamente a estas carreras. Tras la competición, los vencedores masculino y femenino participan en la tradicional jota de los pollos, acompañados por el grupo de dulzaineros y percusión de La Puebla de Híjar. En esta edición, Denis Lorda y Eva Morraja deleitaron a toda la plaza con la jota de los pollos.

Las carreras pedestres aragonesas se encuentran, además, inmersas en un proceso para ser declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial de Aragón. El expediente ya ha pasado por las comisiones de patrimonio de Huesca y Teruel y está pendiente de la correspondiente comisión de Zaragoza, por lo que la declaración podría culminar próximamente.

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