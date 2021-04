Una alcañizana nos descubre los entresijos del programa televisivo ‘El precio justo’

La alcañizana Susana Lara participó este miércoles en el programa televisivo ‘Un precio justo’ emitido por Telecinco. Mediaset ha recuperado este concurso que fue todo un éxito cuando se retransmitió en TVE hace ya tres décadas. Susana era fan del formato entonces y tras enterarse de que regresaba a la pequeña pantalla -con el aliciente, además, de que lo presenta Carlos Sobera- no dudo en apuntarse al casting para ir a Madrid a divertirse y también para hacer sonar el nombre de ‘Alcañiz’ a nivel nacional.

«Aproveché muy bien mi minuto de gloria», cuenta Susana entre risas. Cuando dijo que era de Alcañiz, al zaragozano Luis Larrodera -encargado de detallar los artículos y escaparates cuyo valor en euros han de determinar sin pasarse los participantes- «le hizo muchísima ilusión». «Él estaba en su sitio y dijo ‘¡Parad, parad, parad un momento! ¿Quién viene de Alcañiz?’ Se puso de pie, vino y me dijo delante de todo el mundo que Alcañiz es un sitio precioso, que lo conoce y que le encanta», recuerda ilusionada la bajoaragonesa.

Susana fue la tercera participante que llamaron desde el público y acertó la segunda puja que era un patinete eléctrico con asiento para convertirlo en triciclo y poder ir sentado. No acertó el precio exacto, pero sí el más aproximado. «Después en uno de los juegos tenía que adivinar el precio de una máquina de rayos uva y no lo acerté. Pasé a la semifinal, pero la ruleta me pasó una mala jugada», cuenta Susana «súper contenta», porque aunque no ganó «tuvo la oportunidad de salir a jugar», «se divirtió muchísimo» y se llevó el patinete eléctrico.