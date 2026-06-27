Alloza estrena una ruta turística con QRs ideada por las alumnas de la Escuela de Adultos

La localidad de Alloza cuenta con un nuevo atractivo turístico. Las alumnas de la Escuela de Adultos local, en colaboración con el Ayuntamiento, han ideado una ruta de códigos QR que se ubican en algunos de los enclaves más destacados del municipio. Con ellos, se buscará que tanto vecinos como turistas puedan descubrir más sobre la historia local.

Entre los lugares de esta nueva ruta se encuentran el arco-capilla de San Roque, la ermita de San Blas o la plaza. «Hoy en día, cuando realizamos una visita turística, apenas empleamos los folletos o el papel, todo va a través del móvil. Queríamos dar esa oportunidad de que cualquiera pudiera obtener información de estos enclaves de Alloza», explica Daniel Herranz, profesor de la escuela.

La Escuela de Adultos de Alloza, igual que las del resto del Bajo Aragón Histórico, desarrolla un amplio programa de actividades. El uso del móvil, lengua castellana o hasta teatro son algunas de las opciones, y en su caso, los alumnos interesados no dejan de crecer de año en año. Este curso, por ejemplo, han contado con unas 176 inscripciones, una cifra considerable teniendo en cuenta que el pueblo apenas cuenta con algo más de 500 habitantes. «La gente de Alloza es muy participativa, responden muy bien y eso ayuda a que de año en año sigamos creciendo. Al final tendremos que hacer varios grupos para que podamos entrar todos», celebra Herranz.

La creación de estos códigos QR ha sido una de las actividades que las alumnas han podido disfrutar durante estos meses de clase. Hace unos días, además, pudieron presentar el resultado final al resto del municipio. Esta semana también han realizado otra jornada con la que aprender a emplear este tipo de tecnología. «Es útil porque les sirve para saber cómo emplear los códigos en cualquier lugar donde se los puedan encontrar», añade el profesor. El Ayuntamiento de Alloza, por su parte, se ha encargado de sufragar el coste de las placas donde se ubican los códigos.

La iniciativa fue presentada al público por algunas de las alumnas que han trabajado en ella / Cedidas

El curso de la escuela ya está prácticamente terminado, aunque el profesorado ya se encuentra trabajando en el próximo año. No descartan incluir alguna novedad debido a «la buena disposición» del alumnado actual. Por lo pronto, el gran acontecimiento próximo será la presentación de la obra de teatro que preparan durante el curso, y que verá la luz este sábado 20 de junio.