Almudena Martín: «El libro lo he escrito como una herramienta que dé esperanza a aquellas personas que padecen cáncer»

Un largo título para un libro en el que seguro se cuentan muchas cosas.

Así es, ya que es la larga historia de una parte de mi vida. ‘Tocada’ en el momento en que te dan la noticia de que tienes cáncer. ‘Hundida’ porque la enfermedad te hunde y ‘salvada’ porque gracias a mi familia y, sobre todo, a mi pareja, Manuel Barrau, he podido salir de esta pesadilla.

¿En qué momento se te ocurre escribir este libro?

Todo comenzó cuando caí enferma y, estando en la quimioterapia, una persona muy especial para mí me sugirió que leyese unas publicaciones de unas personas que también habían pasado por lo que en esos momentos yo estaba pasando. Fue lo que me ayudó a ver la enfermedad desde otro punto de vista y lo que hizo que lo plasmara en un papel que al final ha sido este libro. Tengo que reconocer que me sirvió de terapia.