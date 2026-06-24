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24 JUN 2026|

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Dos personas atendidas por un golpe de calor en Alcañiz por las altas temperaturas de los últimos días

Un adulto y un niño han tenido que recibir atención en el centro de salud de Alcañiz tras estar expuestos al sol durante la ola de calor

La entrada al centro de salud de Alcañiz./ G.R.
La entrada al centro de salud de Alcañiz./ G.R.

Gema Romero24 06 2026

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Alcañiz

Medio AmbienteSaludSociedad

Un adulto y un niño han tenido que ser atendidos en el centro de salud de Alcañiz por un golpe de calor durante estos días de altas temperaturas. Por el momento, son los únicos casos registrados en el municipio durante la ola de calor que ha afectado a todo Aragón y en especial al Bajo Aragón Histórico.

Al parecer, el niño de 11 años estaba practicando deporte al aire libre cuando comenzó a encontrarse mal. El adulto también había estado expuesto al sol durante varias horas. A pesar de que entre ellos no hay ningún tipo de parentesco, ambos acudieron al centro de salud presentando los mismos síntomas: intenso dolor de cabeza y vómitos.

Mariana Pirbulescu, coordinadora de enfermería del centro de salud de Alcañiz, ha detallado en Radio La Comarca cómo actuar ante este tipo de situaciones: "Acudir a un lugar fresco y sombreado, quitar el exceso de ropa, enfriar el cuerpo si es posible con paños fríos, ventilador, agua fresca sobre la piel, dar agua solamente si la persona es consciente y en caso de pérdida de conciencia, convulsiones o fiebre muy alta, llamar al 112 o al 061".

La piscina municipal de Alcañiz este miércoles./ G.R.

El golpe de calor es una patología que se puede prevenir. Según ha explicado María Montón, enfermera residente en Alcañiz, en los micrófonos de La Comarca "hay que tener cuidado con estar expuestos al sol y ante cualquier síntoma tienen que acudan al centro de salud o al hospital".

Para evitar este tipo de situaciones, ambas recuerdan la importancia de mantenerse bien hidratados, no exponerse al sol en las horas centrales del día y estar pendientes de cualquier síntoma. Así como acudir a lugares donde poder refrescarse, elegir comidas ligeras y refrescantes, evitar el alcohol y las bebidas con cafeína o mucho azúcar y estar en lugares frescos y ventilados.

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