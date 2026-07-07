Actualizado 18:23

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

07 JUL 2026|

Actualizado 18:23

Los alumnos del programa experiencial de Alcañiz se forman en prevención de incendios forestales

La jornada forma parte del programa 'Ayúdanos, el fuego no perdona' para sensibilizar a agricultores, ganaderos y otros trabajadores en el medio rural

Jesús Gan, concejal de Personal, durante su intervención en la formación: /Ayto Alcañiz
Jesús Gan, concejal de Personal, durante su intervención en la formación: /Ayto Alcañiz

La COMARCA07 07 2026

Comentar

AlcañizIncendios

Medio AmbienteSociedad

Los alumnos-trabajadores del IV Programa Experiencial 'Alcañiz, Mantenimiento de Edificios', han recibido una formación en prevención de incendios promovida por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Una jornada que se incluye en el programa 'Ayúdanos, el fuego no perdona', para sensibilizar a agricultores, ganaderos y otros trabajadores en el medio rural.

Se ha hecho especial hincapié en la prevención en el ámbito laboral, con módulos específicos como el de 'Maquinaria, herramienta y procesos susceptibles de originar un incendio forestal' en el que se ha expuesto que desbrozadoras, radiales, soldadoras, o el simple roce de una herramienta con una piedra pueden ser el origen de una chispa con consecuencias devastadoras en condiciones de riesgo.

La formación también ha descrito cómo debe actuar un profesional en caso de encontrarse ante un incendio forestal: protocolos de evacuación, vías de escape y comunicación con los servicios de emergencia. Además, se han explicado ejemplos concretos de negligencias, errores e imprudencias que han causado incendios forestales.

La sesión ha incluido una parte práctica en la que los asistentes han aprendido a manejar material real de extinción de incendios. Concretamente han trabajado con un batefuegos (herramienta manual utilizada para sofocar las llamas en conatos de incendio mediante golpeo), y con una mochila de extinción, que permite proyectar agua de forma autónoma y controlada en las fases iniciales de un fuego.

Jesús Gan, concejal de Personal del Ayuntamiento de Alcañiz, ha visitado a los alumnos durante la formación y ha insistido en que “es necesaria una sensibilización de toda la población sobre los incendios forestales". Además, ha mostrado su agradecimiento a los alumnos-trabajadores del Programa Experiencial por su participación en la jornada de cara a "cuando desarrollen su trabajo en exteriores, junto a zonas arboladas”.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Club Natación Bajo Aragón pone rumbo al Campeonato de España tras firmar un brillante final de temporada autonómica

Los deportistas alcañizanos cerraron el campeonato autonómico con una amplia cosecha de medallas y ya preparan su participación en las playas de Noja y Laredo

Comentar

El Club Natación Bajo Aragón pone rumbo al Campeonato de España tras firmar un brillante final de temporada autonómica

Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C

En el segundo día de la ola de calor se espera que los termómetros vuelvan a superar los 40 grados en muchas localidades con la máxima prevista de Aragón con...

Comentar

Temperaturas de récord: Híjar registra la máxima de Aragón con 41,4 º C y Castellote la noche más cálida con 25,5º C

Medio millón de euros por un pleito eléctrico: una sentencia obliga al ayuntamiento de Alcañiz a abonar 568.000 euros por facturas impagadas

El anterior equipo de Gobierno decidió, teniendo en cuenta informes desfavorables, no pagar el servicio a la empresa Fulton porque consideraba que se estaba pagando «muy por encima del precio...

6

Medio millón de euros por un pleito eléctrico: una sentencia obliga al ayuntamiento de Alcañiz a abonar 568.000 euros por facturas impagadas

Jornadas de 20 horas y falta de agua y comida: alertan de la precariedad de los bomberos forestales en Aragón

El sindicato CGT ha denunciado las "graves deficiencias estructurales en la gestión de emergencias" y exigen soluciones inmediatas

Comentar

Jornadas de 20 horas y falta de agua y comida: alertan de la precariedad de los bomberos forestales en Aragón

Utrillas logra cubrir las plazas de médicos de familia, pero siguen faltando facultativos para las urgencias

El Ayuntamiento atribuye las incorporaciones a la cesión de viviendas y reclama al Gobierno de Aragón cubrir las plazas de atención continuada y modernizar el centro sanitario

Comentar

Utrillas logra cubrir las plazas de médicos de familia, pero siguen faltando facultativos para las urgencias

'Vive el Mar de Aragón' ofrecerá 480 plazas gratuitas para descubrir la Magdalena y navegar en big paddle este verano

La Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Caspe y Río Caspe Aventura impulsan un programa gratuito que combina patrimonio, naturaleza y deporte para consolidar el embalse como referente turístico

Comentar

'Vive el Mar de Aragón' ofrecerá 480 plazas gratuitas para descubrir la Magdalena y navegar en big paddle este verano
Periódico del Bajo Aragón Histórico