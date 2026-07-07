Los alumnos del programa experiencial de Alcañiz se forman en prevención de incendios forestales

Los alumnos-trabajadores del IV Programa Experiencial 'Alcañiz, Mantenimiento de Edificios', han recibido una formación en prevención de incendios promovida por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Una jornada que se incluye en el programa 'Ayúdanos, el fuego no perdona', para sensibilizar a agricultores, ganaderos y otros trabajadores en el medio rural.

Se ha hecho especial hincapié en la prevención en el ámbito laboral, con módulos específicos como el de 'Maquinaria, herramienta y procesos susceptibles de originar un incendio forestal' en el que se ha expuesto que desbrozadoras, radiales, soldadoras, o el simple roce de una herramienta con una piedra pueden ser el origen de una chispa con consecuencias devastadoras en condiciones de riesgo.

La formación también ha descrito cómo debe actuar un profesional en caso de encontrarse ante un incendio forestal: protocolos de evacuación, vías de escape y comunicación con los servicios de emergencia. Además, se han explicado ejemplos concretos de negligencias, errores e imprudencias que han causado incendios forestales.

La sesión ha incluido una parte práctica en la que los asistentes han aprendido a manejar material real de extinción de incendios. Concretamente han trabajado con un batefuegos (herramienta manual utilizada para sofocar las llamas en conatos de incendio mediante golpeo), y con una mochila de extinción, que permite proyectar agua de forma autónoma y controlada en las fases iniciales de un fuego.

Jesús Gan, concejal de Personal del Ayuntamiento de Alcañiz, ha visitado a los alumnos durante la formación y ha insistido en que “es necesaria una sensibilización de toda la población sobre los incendios forestales". Además, ha mostrado su agradecimiento a los alumnos-trabajadores del Programa Experiencial por su participación en la jornada de cara a "cuando desarrollen su trabajo en exteriores, junto a zonas arboladas”.