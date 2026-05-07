Amazon, vivienda y el desarrollo de la A-68: los retos del nuevo Gobierno de Aragón

El desarrollo de macroinversiones como el futuro centro de datos impulsado por Amazon en La Puebla de Híjar, la política de la vivienda o el desarrollo de la A-68 son solo algunos de los asuntos ligados al Bajo Aragón Histórico que los diputados bajoaragoneses consideran primordiales para esta nueva etapa del ejecutivo autonómico. Tras unos meses de parón con motivo de las elecciones y la constitución del Gobierno PP-Vox, el lunes los nuevos consejeros tomaron posesión de su cargo en las Cortes para arrancar la actividad parlamentaria bajo un equipo de gobierno que quiere «hacer que las cosas funcionen».

El acuerdo ha sido valorado positivamente por los diputados bajoaragoneses de PP y Vox. Para esta legislatura, Azcón conserva a cuatro de sus consejeros: Mar Vaquero será vicepresidenta de Presidencia, Justicia y Cultura y portavoz; Roberto Bermúdez de Castro repite en Hacienda, Interior y Administración Pública; y Octavio López asume, de nuevo, Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Carmen Susín cambia Bienestar Social por Educación, mientras que Eva Valle (Economía) y Ángel Sanz Barea (Sanidad) se estrenan.

La alcorisana Silvia Casas, diputada popular, defiende que se trata de una muestra de «lo que los aragoneses votaron en las urnas». «Tenemos 40 diputados entre PP y Vox, creo que es ilusionante. Teníamos ganas de que se formalizara», afirma.

En cuanto a las consejerías de Vox, repite Alejandro Nolasco, quien ya fue vicepresidente en el primer Gobierno de coalición que se rompió a los once meses por la gestión de los menores migrantes no acompañados, y se incorporan Arancha Simón en Agricultura y Ganadería y Luis Biendicho en Medio Ambiente y Turismo. En este sentido, cabe remarcar que Nolasco es el único miembro turolense a cargo de una consejería.

El diputado bajoaragonés Carlos Andreu también califica el acuerdo de «positivo» al haberse tenido en cuenta «parte del programa político de Vox». «Refleja el resultado electoral. Se tiene en cuenta la prioridad nacional, la defensa del sector primario…», destaca Andreu.

Por el momento, en lo que respecta al organigrama, se puede confirmar que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), hasta ahora gestionado por el departamento de Medio Ambiente y Turismo, pasará a depender al departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, liderado por la vicepresidenta segunda Mar Vaquero. No obstante, todavía quedan por determinar otras cuestiones, como los nombres de las direcciones generales y posibles futuros cambios. En ese sentido, otra de las grandes incógnitas es la nueva consejería de Desregulación, dependiente de Vox y sobre la que no se conocen más detalles. Por ahora, el partido solo ha adelantando que «tendrá políticas enfocadas a suprimir la normativa autonómica redundante o solapada que no suponga un mejor servicio de la administración al ciudadano».

El próximo jueves 14 se llevará a cabo el primer pleno de las Cortes, en el cual la oposición ya buscará «luchar por defender los intereses de los aragoneses que tanto PP como Vox están ignorando».

El diputado socialista Rafa Guía -quien todavía conserva el cargo aunque en próximamente pasará a sustituir a Mayte Pérez como senador autonómico-insiste en que es hora de «dejar los anuncios grandilocuentes para ponerse a trabajar». «Ya no hablamos de las parálisis de estos meses, sino también de la anterior por falta de presupuestos», defiende.

Por su parte, desde Teruel Existe el diputado Tomás Guitarte lamenta que Aragón sea «la comunidad autónoma en la que más peso o más consejerías va a ganar la ultraderecha». «Es un triste récord. Tememos, además, es que buena parte de las decisiones de entrar en los gobiernos por parte de Vox vayan a estar condicionadas por iniciar una precampaña para las generales. Eso es lo único que les interesa a los de Abascal. Corremos el riesgo de un año prácticamente perdido», explica.

Etapa de múltiples retos

El presidente Jorge Azcón defendió el pasado lunes en el acto de nombramiento de los consejeros que el nuevo Ejecutivo «no llega al Pignatelli con un libro por escribir, sino que cuenta con una hoja de ruta afianzada en los pasos, medidas y avances adoptados en la legislatura anterior». «El balance de esa experiencia previa es más que razonable. Juntos fuimos capaces de impulsar y gestionar proyectos que han mejorado sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos», apuntó.

Y ese camino, todos los diputados turolenses coinciden en el gran peso que deben adquirir los proyectos y problemáticas relacionadas con el Bajo Aragón Histórico, muchas de ellas históricamente reivindicadas.

La mirada, principalmente, está centrada en el macroproyecto que Amazon quiere desarrollar en La Puebla de Híjar. La popular Silvia Casas insiste en que se debe seguir trabajando para atraer más inversiones como esta, la cual «supondrá creación de puestos de trabajo de calidad y que los jóvenes puedan quedarse en nuestros pueblos a vivir y trabajar».

Desde Teruel Existe, por su parte, creen que el impacto de este tipo de proyectos debe «ir más allá». «El Gobierno no puede quedarse simplemente en poner alfombras rojas a este tipo de empresas. Dado que le vamos a ofrecer nuestros mejores recursos, energía, agua y territorio, habrá que negociar contrapartidas para la zona», señala Guitarte.

En ese sentido, otro de los retos más inmediatos, defienden los diputados bajoaragoneses, será el empuje para que el Nudo Mudéjar de Andorra, el gran plan para su reconversión, se cumpla. Guía, también alcalde de la Villa Minera, defiende que es en estos proyectos donde se deben centrar los esfuerzos. «Tenemos que trabajar en las iniciativas transversales que nos puedan servir para recuperar todo el empleo que se ha perdido», dice.

Andreu, por su parte, cree que a través de ellos se puede conseguir una de las principales reivindicaciones en cuanto a la movilidad del territorio: el desarrollo de la A-68. «Hay que unir fuerzas para conseguirlo ahora que tenemos el anuncio del centro de datos», dice. A lo que también se une Casas. «Es fundamental que el Gobierno Central cumpla con esa promesa histórica con el Bajo Aragón. Sin unas buenas carreteras e infraestructuras estamos perdiendo muchísimas oportunidades».

Otra de los grandes asuntos para la que los diferentes grupos tendrán que ponerse de acuerdo es el impulso a la vivienda, otra de las principales preocupaciones ya no solo para los aragoneses sino a nivel nacional.

Desde Teruel Existe defienden que esta «no puede quedarse ceñida a Zaragoza» y que se debe construir vivienda pública en alquiler en todo el territorio. Y con ello también coinciden los socialistas. «El Partido Popular ha anunciado muchísimas viviendas, pero nosotros defendemos un modelo protegido, para que no se pueda especular con ella».