Ambientazo atlético a orillas del Martín en el XXIII Cross de Albalate

No hubo pérdida para encontrar el circuito de carreras en Albalate del Arzobispo este domingo porque todo el ambiente estaba en la zona deportiva a orillas del río Martín. Esta parte del pueblo tiene todo el encanto con la panorámica del casco urbano de fondo coronado por el imponente Castillo Arzobispal, sin embargo, en pleno febrero la cercanía al cauce puede ser traicionero con el clima. Esta vez, con los termómetros que llegaron a rozar los 20 grados en el momento con el sol más potente a mediodía, costó imaginar que otros años este mismo cross se ha corrido entre la niebla, el viento y con las temperaturas tan bajas que había que correr sí o sí para entrar en calor.

Este clima más propio de la primavera tampoco hizo desmerecer el rico chocolate que preparan y reparten desde la Asociación de Mujeres ‘Pintor Gárate’, un clásico de esta prueba albalatina y sin lo que no sería lo mismo. El chocolate siempre es bien recibido, si bien con el frío es casi obligado, sin frío también entra bien. Este domingo dieron buena cuenta de ello los más de 150 inscritos que disputaron este cross que ya cumple 23 ediciones. Bizcochos y una buena remesa de frutas variadas y agua completaron el avituallamiento ubicado junto al gran arco de salida y meta hinchable de la Comarca del Bajo Martín con todos sus pueblos representados.

La cita comenzó a las 10.00 con la categoría de adultos, aunque ya antes el ambiente caldeaba la zona. Mientras los mayores hicieron su prueba, algunos de los juveniles ya iban calentando por el parque junto al colegio. El campo de fútbol fue protagonista, ya que se incluyó en el trazado y los corredores debían rodearlo. No todos, porque los más pequeños hicieron un recorrido corto en línea recta y alentados por sus mayores que les fueron indicando la dirección. Al final les esperaba la organización con sus medallas, porque cada uno se llevó la suya por haber participado. Fueron los que cerraron la jornada de atletismo en Albalate, en una mañana en la que las categorías escolares tomaron el relevo a los adultos a las 11.30.

Entre medias se entregaron los trofeos de adultos y veteranos. La ronda de podios de los escolares fue el broche definitivo a la jornada ya pasadas las 13.30. Entregaron los premios autoridades locales y comarcales. Por parte del Ayuntamiento de Albalate, la alcaldesa, Celia Trullén; y los concejales y tenientes de alcaldía, Sonia Gracia y Carlos Abad, también edil de Deportes. Por parte de la Comarca del Bajo Martín, los consejeros Pedro Bello, Vanesa Pellicena y José María Sanz como delegado de Deportes. El Consistorio albalatino también entregó premios a un podio local en la categoría adultos.

La siguiente cita del Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares será el 3 de marzo en el Cross Comarca del Matarraña que se disputará en la zona del Albergue de Cretas.

Clasificaciones XXIII Cross de Albalate

En cuanto a los podios, en Veteranos C los tres primeros fueron Francisco Javier Gasión, Jesús Pascual y Alberto Aragüés. No hubo representación femenina. En Veteranos B, el podio fue Santi Moreno, Jesús Gracia y David Ariño. En femenino, Beatriz Altaba. En Veteranos A, los tres cajones los ocuparon Iván Lahoz, Óscar Juste y Rafa Rodenas; en femenino, Laura Clavería, Ana Castro y Eva Morraja. En Sénior, el podio fue para Víctor Lucea, Ángel Alcaraz y Vicente Lecha; mientras que en femenino fue para Elvira Ponz, Cristina Calvo y María Vallespí.

En cuanto a las categorías escolares, en Juvenil el podio fue para Julia Rodenas y Carolina Aragüés. No hubo representación masculina. En Iniciación se llevaron el triunfo Alejandro Sancho, Marcos Sevil y Mateo Cuerva; y Vega Elías, Bianca Ariza y Elsa Alcalá. En SUB 10, el podio fue para Álvaro Tomé, Daniel Sevil y Saúl Cantero; por parte de las chicas para Noa Villadas, Iratxe Pamplona y Ainara Cubero. En SUB 12, el podio masculino lo compusieron Nicolás Sancho, Lucas Robles y Samuel Lahoz; y Ángela Bernal, Diana Nuez y Valle Anadón. En SUB 14 el podio fue de Ian Ariño, Rodrigo Climent y Jorge Vidal; y de Telma Clemente, Carla Couro y Yasmin Agradu. En SUB 16 subieron al podio Ismael Gracia, Rayan Ferzouz y Raúl Bello; y en chicas, Marina Rodenas se llevó su trofeo.